Herzklappenring: Kleiner Schnitt statt großer OP

Erstmals in Österreich wurde am Klinikum Wels-Grieskirchen eine Patientin (79) ohne Öffnung des Brustkorbes von ihrer Atemnot befreit

WELS – Erstmals in Österreich wurde am Klinikum Wels-Grieskirchen einer Patientin ein künstlicher Herzklappenring minimal-invasiv – ohne Öffnung des Brustkorbs – eingesetzt. „Die 79-Jährige litt unter einer sehr undichten Mitralklappe und hatte daher Atemnot und eine Leistungsschwäche“, schildert Ronald Binder, Leiter der Kardiologie am Klinikum Wels-Grieskirchen.

Das Risiko einer offenen Operation wurde von einem Ärzteteam aufgrund von Begleiterkrankungen und dem fortgeschrittenen Alter der Frau als zu hoch eingestuft. „Daher haben wir der Patientin vorgeschlagen, die Intervention ohne Brustkorberöffnung von der Leiste aus mit einem Kathetereingriff vorzunehmen“, erläutert Binder. Das war die einzige Möglichkeit, die undichte Mitralklappe zu behandeln. Dieser minimal-invasive Eingriff wurde in Österreich – wie jetzt bekannt wurde – am 15. Dezember zum ersten Mal durchgeführt. Die Patientin konnte das Spital ohne Atemnot bereits wieder verlassen.