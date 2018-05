Heuer gab es bereits 20 Verkehrstote in OÖ

Besorgniserregend ist der hohe Anteil an getöteten Motorradlenkern — Österreichweites Plus von sieben Prozent

LINZ — 117 Menschen sind österreichweit heuer bis zum 6. Mai auf den Straßen ums Leben gekommen — um sieben Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2017. Mit bislang 21 Verkehrstoten liegt Oberösterreich hinter Niederösterreich (31) auf den negativen zweiten Rang. Besonders besorgniserregend ist laut ÖAMTC der hohe Anteil an getöteten Motorradlenkern. Bisher kamen 20 Biker ums Leben, fünf davon in Oberösterreich. So viele waren es zuletzt bis Anfang Mai 2007. Den Grund darin sieht Verkehrstechniker David Nosé u. a. in der langen Schönwetterperiode im Frühling, gepaart mit einer mangelnden Fahrpraxis nach der Winterpause. Mit Pfingsten und Fronleichnam stehen zwei weitere lange Wochenenden mit traditionell viel Ausflugsverkehr bevor. Der Mobilitätsclub spricht sich daher für eine verstärkte Präsenz der Exekutive mit zusätzlichen Kontrollen aus – vor allem auf stark befahrenen Biker- und Ausflugsrouten.