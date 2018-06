Am Freitag ist Lostag für Kika/Leiner

Frist der Lieferanten läuft aus – Gruppen-Chef George will Erklärung abgeben

Nach einer Woche voller Unsicherheit in der gesamten Möbelbranche und vor allem auch bei den Mitarbeitern von Kika und Leiner will Kika/Leiner-Österreich-Chef Gunnar George heute eine Erklärung zum Fortgang der Möbelhändler abgeben. Nach einer von den Lieferanten gewährten Schonfrist von einer Woche muss er nun eine Lösung präsentieren, da große Kreditversicherer etwaige Forderungsausfälle nicht mehr absichern.

Die Branche blicke jedenfalls bang auf den heutigen Tag, so Claudius Kollmann vom Fachverband Holzindustrie gestern. Ohne Kreditversicherer muss Kika/Leiner Waren bar oder gegen Vorkasse bezahlen. Lange kann sich das keine Firma leisten. Im Juni stehen neben den normalen Gehältern für rund 5000 Beschäftigte auch noch die Urlaubsgelder an.

Als möglicher Retter hat sich ausgerechnet Erzrivale XXXLutz in Stellung gebracht, der prinzipiell an einer Übernahme interessiert ist. Ein Zusammenschluss wäre heikel. Die Möbelhäuser von Lutz (XXXLutz, Mömax und Möbelix) sowie Kika/Leiner hätten zusammen rund 80 Prozent der Verkaufsflächen in Österreich inne.