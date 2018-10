Heute ist Welttag des Brotes

Am Dienstag wird der Welttag des Brotes gefeiert. Das haben sich die oberösterreichischen Handwerksbäcker zum Anlass genommen, um auf ihr umfangreiches Sortiment aufmerksam zu machen. Es umfasst sowohl alte, überlieferte Rezepte als auch zahlreiche neue, innovative Kreationen. Landesinnungsmeister-Stv. Reinhard Honeder freut sich, dass die Bäckerlehre bei den jungen Menschen sehr beliebt ist. „Derzeit sind 239 Lehrlinge in 149 Lehrbetrieben in Ausbildung. Besonders freut mich, dass engagierte Lehrlinge, die bei Wettbewerben gut abschneiden, Jugendliche für das Bäckerhandwerk begeistern“, erklärt Honeder. Julia Rumetshofer aus Mönchdorf hatte bei den EuroSkills in Budapest eine Bronzemedaille im Bäckerbewerb errungen. Bei einem großen Brotfest am 30. März 2019 sollen die oberösterreichischen Bäcker noch mehr vor den Vorhang geholt werden.