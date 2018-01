Am Donnerstag könnte Niki-Deal wieder gekippt werden

Von Christoph Steiner

„Die Beschwerde von Fairplane kann – sofern sie Erfolg hat – die Rettung von Niki zum Scheitern bringen.“ Die Ansage von Christoph Möller, Sprecher des Insolvenzverwalters, ist unmissverständlich. Am Donnerstag ist am Landesgericht Berlin-Charlottenburg noch einmal Lostag für die Zukunft der insolventen Niki. Der Grund: Die Fluggastrechte-Plattform Fairplane will ein Insolvenzverfahren in Berlin verhindern, heute muss das Gericht über die Beschwerde gegen das Verfahren entscheiden.

Weitreichende Folgen

Die Folgen einer erfolgreichen Beschwerde wären weitreichend. „Dann wäre der Kaufvertrag mit Vueling hinfällig, und es müsste ein neuer Investorenprozess aufgesetzt werden. Ob dieser dann zum Erfolg führen würde, ist angesichts des bestehenden enormen Zeitdrucks offen“, so Möller auf VOLKSBLATT-Anfrage. Auch dass sich Fairplane von einem Verfahren in Österreich bessere Chancen für die geschädigten Fluggäste ausrechnet, kann Möller nicht nachvollziehen.

Air Berlin zuständig

„Sämtliche Flüge von Niki wurden über Air Berlin gebucht, und Forderungen von Niki-Fluggästen müssen deshalb beim Insolvenzverwalter bzw. Sachwalter von Air Berlin angemeldet werden“, stellt er klar, dass sich in dieser Hinsicht nichts ändern würde. Bei Fairplane sieht man die Sachlage naturgemäß anders. Einerseits erhofft man sich bessere Chancen, dass Ticketkäufer zu ihrem Recht kommen. Anderseits will man verhindern, dass der gleiche Insolvenzverwalter für die Verfahren der Niki und der Air Berlin zuständig ist.

Interessenskonflikte?

„Nur die getrennte Durchführung der Konkursverfahren von Air Berlin in Deutschland und Niki in Österreich sichert eine genaue Prüfung aller Forderungen und Vorgänge rund um den Verkauf von Air Berlin und Niki ohne jegliche Interessenkonflikte“, betont Fairplane-Sprecher Ronald Schmid. Die Interessen von Air Berlin, des deutschen Insolvenzverwalters, der Lufthansa und der deutschen Regierung dürfen im Verfahren der Niki keine Rolle spielen, hatte die Plattform schon des öfteren betont.

Interessen der Kunden

Welche Gesellschaft welche Teile eines Luftfahrtunternehmens zu welchem Preis verkauft oder kauft sei für die Fairplane-Kunden von geringer Bedeutung, erklärte das Unternehmen weiter. Diese würden viel mehr die Auswirkungen wie ungültige Tickets, verpatzte Urlaube und finanziellen Verlust spüren. Überdies hätte die Vueling bereits während des Verkaufsprozess über eine sehr ähnliche, bereits anhängige Beschwerde gegen das Insolvenzverfahren in Berlin gewusst, betont Fairplane. Die Bedenken seien daher bekannt gewesen und hätten daher auch vom Masseverwalter beim Verkauf berücksichtigt werden müssen, so das Fluggastportal weiter.

„Deal weiter möglich“

„Uns geht es nicht darum, den Deal kaputt zu machen“, wird der Fairplane-Sprecher weiter zitiert. Ein österreichischer Konkursverwalter könnte den Kaufvertrag mit IAG übernehmen oder einen anderen Käufer finden. Auch herrsche keine Zeitdruck, da die Niki-Betriebserlaubnis verlängert wurde, so der Tenor.