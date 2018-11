Heute kommt der erste Schnee

WIEN — Der Winter kommt! Heute sollen die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostiziert für die gesamte Woche auch in tiefen Lagen winterliche Verhältnisse. Nur in Lagen unter 200 bis 400 Metern Seehöhe kann es vereinzelt auch Regen oder Schneeregen geben. Außerdem heißt es warm anziehen, denn die Temperaturen liegen rund um den Gefrierpunkt. Nur zum Wochenende soll es aus jetziger Sicht wieder wärmer werden. Im Föhnregionen könnten dann sogar bis zu 12 Grad erreicht werden.

Autofahrer sollten spätestens jetzt ihre Reifen wechseln, denn auf den Straßen kommt es zu winterlichen Fahrverhältnissen. Die Asfinag ist gut gerüstet. „Unsere Mitarbeiter sind geschult, die Fahrzeuge mit Pflügen ausgestattet und sämtliche Lager mit Streusalz gefüllt“, sagt Josef Fiala, Geschäftsführer der Asfinag Servicegesellschaft. 1200 Mitarbeiter und 400 Fahrzeuge, sorgen dafür, dass die Autobahnen auch bei winterlichen Wetterverhältnissen gut befahrbar bleiben. Fiala appelliert an alle Autofahrer: „Unbedingt nur mit winterfitten Autos unterwegs sein und das Tempo an die Bedingungen anpassen.“ Wichtig sei auch, immer hinter den Räumfahrzeugen zu bleiben. „Unfälle oder hängen gebliebene Fahrzeuge blockieren sonst den Verkehr und somit auch die Räumfahrzeuge“, heißt es in einer Aussendung.