Heute läuft das Ultimatum aus

Italiens Regierung kündigt jedoch an, im Finanzstreit mit der EU hart bleiben zu wollen

Ein Budgetdefizit von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung und das bei einem Schuldenberg in Höhe von mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung: das sind die aktuellen Finanzpläne der italienischen Regierung, die der EU so sauer aufstoßen, dass bis heute Mittag ein Ultimatum für Korrekturen gesetzt wurde.

Die Ratingagentur Moody´s hat am Wochenende die Kreditwürdigkeit Italiens noch weiter herabgesetzt, aus Brüssel kommen Warnungen, die Europäische Zentralbank könnte schon demnächst den Kauf italienischer Schuldscheine einstellen, womit die Zahlungsfähigkeit des Landes in Frage stehe. Wie zum Trotz hat die italienische Regierung am Samstag ergänzend zu den Budgetzahlen ein Steuerpaket mit mehreren aufwendigen Projekten beschlossen — und Härte gegenüber der EU angekündigt: „Wir wollen die EU-Regeln ändern. Wir vertrauen auf die EU-Institutionen, aber wir wollen sie ändern“, betonte der Chef der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio. Die Koalitionspartnerin Lega ließ über ihren Frontmann Matteo Salvini ausrichten: „Wir sind hier, um Antworten auf die Probleme der Italiener zu finden und lassen uns dabei nicht einschüchtern.“

bezahlte Anzeige

Der parteifreie Regierungschef Giuseppe Conte hat der EU-Kommission am Samstag Gespräche angeboten: „Wir haben den ehrgeizigsten Plan für strukturelle Reformen der letzten Jahrzehnte entworfen. Wir werden uns bemühen, das auch Brüssel im Detail zu erklären.“