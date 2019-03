Heute startet AK-Wahl in OÖ

Heute starten in Oberösterreich offiziell die AK-Wahlen. Bis 1. April können gut 550.000 AK-Mitglieder ihre Stimme abgeben. Die FSG, die derzeit 73 der 110 Mandate hält, geht mit dem amtierenden AK-Präsidenten Johann Kalliauer ins Rennen. Bei den christlichen Gewerkschaftern (ÖAAB-FCG) löst Cornelia Pöttinger AK-Vizepräsident Helmut Feilmair als Spitzenkandidatin ab.

Die ÖVP tritt bei der AK-Wahl übrigens ausdrücklich schwarz und nicht türkis auf: „Es braucht die Schwarzen in der AK“, ließen Pöttinger und August Wöginger, gleichzeitig türkiser Klubobmann und ÖAAB-Obmann, in einem Brief an Mitglieder wissen. Der ÖAAB-FCG wurde 2014 mit 17,1 Prozent und 19 Mandate zweitstärkste Fraktion. Die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA, 2014: 10 Prozent, 11 Mandate) gehen mit Gerhard Knoll an den Start, die Liste Alternative, Grüne und Unabhängige Gewerkschafter (AUGE,2014: 10 Prozent, 11 Mandate) mit Martin Gstöttner und der Gewerkschaftliche Linksblock mit Thomas Erlach (2014: 1 Prozent, 1 Mandat). Die Liste Perspektive, die 2014 ebenfalls ein Mandat erreichte, tritt heuer nicht mehr an.

Etwa 221.600 Wahlberechtigte — das sind zirka 40 Prozent — können ihre Stimme direkt im Betrieb abgeben können. Rund 335.000 AK- Mitglieder haben die Unterlagen bereits zugeschickt bekommen und können so per Brief wählen (mittlerweile müssten auch die nachgesendeten Stimmzettel eingetroffen sein) bzw. in eines der öffentlichen Wahllokale gehen.