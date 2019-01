Wieder ein Brexit-Lostag

Wieder ein Lostag im endlosen Ringen um den Brexit: Nach dem klaren Nein des britischen Unterhauses zum EU-Austrittsabkommen vor zwei Wochen suchen die Abgeordneten am Dienstag einen Ausweg aus dem Schlamassel.

Nur wenn das Parlament einen Konsens findet, ist ein chaotischer Brexit am 29. März zu vermeiden – und damit auch dramatische Folgen für die Wirtschaft und für Millionen Bürger dies- und jenseits des Ärmelkanals.

Im Londoner Parlament lagen gestern 14 Änderungsanträge, mit denen die bisherige Position der Regierung entweder in Richtung eines härteren oder eines weicheren Brexits gelenkt werden soll. Welcher eine Mehrheit bekommen könnte, gilt als völlig offen.

Premierministerin Theresa May will erneut mit den 27 EU-Partnern verhandeln, die wollen aber erst einmal wissen, was die Briten überhaupt wollen. In der EU-Kommission wird darauf verwiesen, dass May bereits sieben Mal Vereinbarungen mit der EU nachverhandeln wollte.

Eine Verschiebung des Austrittsdatums sei möglich, wenn mehr Zeit für Verhandlungen, Neuwahlen oder ein zweites Referendum benötigt würde, sagte ein EU-Diplomat.

May soll in interner Runde einen ungeregelten Brexit ausgeschlossen haben. Laut der Zeitung Sun machte sie das vor ihren Ministern deutlich.Allerdings werde sie dies nicht öffentlich sagen, weil sie sich dadurch ihrer wichtigsten Verhandlungsmasse gegenüber der EU berauben würde.