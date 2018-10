Heute wird das TopTalent gekürt

Wer wird das TopTalent 2018? Wer krönt sich zum Nachfolger von Schwimmerin Cornelia Pammer, die im Vorjahr diesen Titel abräumte und seitdem unter anderem vier Staatsmeistertitel einheimste, bei der Langbahn-Europameisterschaft in Glasgow startete und sich auch für die Kurzbahn-WM im Dezember in China qualifizieren konnte?

Wer reiht sich in die Liste so prominenter Sieger wie die Olympiastarter Günther Weidlinger (Laufen), Victoria Max-Theurer (Dressur) oder Birgit Platzer (Rodeln) ein? Wer gewinnt die bereits 24. Auflage der TopTalent-Wahl, die das VOLKSBLATT in Kooperation mit seinen bewährten Partnern — der VKB-Bank, Life Radio, LT1, Energie AG und Sportland OÖ — ausrichtet? Die Entscheidung ist gefallen, die Stimmen sind gezählt und heute wird das Geheimnis im Rahmen einer großen Gala in Linz gelüftet. Vor einem prominenten Publikum, das LH-Stv. und Sportreferent Michael Strugl oder SV-Ried-Manager Fränky Schiemer anführen.

Wer das Rennen gemacht hat, lesen Sie morgen im VOLKSBLATT, am Samstag folgt im Magazin eine sechsseitige Reportage über die Gala.