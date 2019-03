Heute zeigt sich, ob Mays allerletztes Ass sticht

Nach monatelang vergeblichem Werben um eine Mehrheit für ihren mit der EU-27 ausgehandelten Brexit-Vertrag, hat die britische Premierministerin Theresa May ihr allerletztes Ass aus dem Ärmel gezogen: Sie kündigte ihren baldigen Rücktritt an.

Das soll jenen Tory-Hardlinern, die das Abkommen bisher ablehnten, doch noch eine Zustimmung schmackhaft machen.

Einige, wahrscheinlich aber zu wenige beißen an

Denn die Aussicht auf Mays Abgang eröffnet potenziellen Nachfolgern (siehe unten) neue Perspektiven. Tatsächlich haben schon einige Rebellen angebissen. Dem Sender BBC zufolge signalisierten 25 Konservative, die bisher gegen den Brexit-Vertrag waren, gestern ihre Zustimmung.

Damit Mays allerletztes Ass aber wirklich zum Trumpf wird, braucht es freilich einen viel größeren Stimmungsumschwung. Mindestens 75 zusätzliche Stimmen wären für eine Mehrheit erforderlich. Selbst wenn die Regierungspartei plötzlich geschlossen hinter May stünde, reichte das nicht. Die Torys brauchen auch die kleine nordirische Protestantenpartei DUP als Mehrheitsbeschaffer. Deren Chefin Arlene Foster bekräftige aber am Donnerstag die Ablehnung.

Bercow gibt Widerstand gegen drittes Votum auf

Für den Brexit-Vertrag zeichnet sich keine Mehrheit ab. Doch auch zu acht Alternativszenarien sagte das Unterhaus „No“: Der Antrag für einen Brexit unter Beibehaltung der EU-Zollunion scheiterte knapp:

Ja: 264 – Nein: 272 Für ein zweites Referendum hätte sich eine Mehrheit gefunden, wären nicht auch 27 Labour-Abgeordnete dagegen gewesen:

Ja: 268 – Nein: 295 Brexit mit Mitgliedschaft in Euro-Freihandelsorganisation EFTA und -Wirtschaftsraum (EWR):

Ja: 188 – Nein: 283 Enge wirtschaftlichen Anbindung an die EU (Zollunion und gemeinsamer Markt):

Ja: 237 – Nein: 307 Verbleib in EFTA und EWR, allerdings nicht in der Zollunion mit der EU:

Ja: 65 – Nein: 377 Austritt ohne Abkommen (No Deal):

Ja: 160 – Nein: 400 Nach No-Deal-Brexit Verhandlungen über spezielle Handelsabkommen mit Brüssel:

Ja: 139 – Nein: 422 Brexit-Antrag zurückziehen:

Ja: 184 – Nein: 293

Ob May das höchst Unwahrscheinliche gelingt, wird sich heute weisen: Sie will am Freitag erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Brexit-Deal abstimmen lassen. Eine erste Hürde wurde schon gestern Abend überwunden. Parlamentspräsident John Bercow, der sich bisher gegen eine dritte Abstimmung quergelegt hatte, gab seinen Widerstand auf. Er lässt die Abstimmung zu. Bis dahin hatte er eine solche abgelehnt, weil nicht mehrfach über ein und dieselbe Vorlage abstimmt werden dürfe.

Die Stunde der Wahrheit ist somit gesichert. Und die Zeit drängt: Heute läuft nämlich die von der EU gesetzte Frist ab. Sollte das Abkommen bis zum Abend nicht angenommen sein, müssen die Briten bis spätestens 12. April sagen, wie es weitergehen soll, sonst ist ein Chaos-Brexit ohne Abkommen unausweichlich.

Was etwaige Alternativen angeht, gibt es im Unterhaus auch nur ablehnende Mehrheiten: Am späten Mittwochabend waren acht Alternativszenarien — vom Austritt ohne Abkommen über ein zweites Referendum bis hin zum Verzicht auf den Brexit — allesamt durchgefallen (siehe Kasten rechts).

„Einmal für etwas, nicht nur gegen etwas sein!“

Die EU-Kommission forderte London nochmals auf, eine klare Linie zu finden. „Wir haben gestern Abend acht Neins gezählt. Wir brauchen jetzt ein Ja zum Weg nach vorn“, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) äußerte nach den neuerlichen erfolglosen Abstimmungen ebenfalls seine wachsende Ungeduld: „Fast drei Jahre nach dem Brexit- Referendum ist es nun an der Zeit, auch einmal für und nicht nur immer gegen etwas zu sein.“

Die Chancen, dass das Unterhaus heute für etwas ist, stehen freilich weiter schlecht.