Hier eine Attacke auf Bus, dort die Flut an Eigentoren

Der Mannschaftsbus der Fußballer von Manchester City ist am Mittwoch bei der Ankunft im Stadion Anfield vor dem Champions-League-Viertelfinale von Liverpool-Anhängern mit Flaschen und Rauchbomben beworfen worden. „Wir kommen hierher, um Fußball zu spielen und verstehen so eine Situation nicht“, erklärte City-Coach Pep Guardiola nach der klaren 0:3-Schlappe. Er erinnerte auch an den Bombenanschlag auf den Bus von Borussia Dortmund im Vorjahr: „Nach allem, was in Dortmund vorgefallen ist, habe ich so etwas wirklich nicht erwartet.“ Zumal es im Vorfeld Hinweise darauf gegeben hätte.

Liverpool hat sich noch am Mittwoch Abend „ uneingeschränkt bei Pep Guardiola, seinen Spielern, den Mitarbeitern und Offiziellen, die von dem Zwischenfall betroffen waren, entschuldigt.“ Der europäische Fußballverband UEFA hat gestern aber ein Disziplinarverfahren gegen die „Reds“ eingeleitet.

Die sportlich auf Aufstiegskurs liegen. Trainer Jürgen Klopp wollte das 3:0 aber nicht überbewerten: „Es ist Halbzeit, nicht mehr.“ Die Leistung gefiel ihm aber vor allem beim Offensivfeuerwerk in Hälfte eins sehr gut: „Das war, wie Fußball aussehen sollte.“ Sein Team hat im laufenden Bewerb bereits 31 Tore erzielt, so viele, wie kein anderes.

Fünf von 17 Toren durch den Gegner erzielt

Auch nicht der FC Barcelona, der bisher lediglich 17 Mal gescort hat und auch beim (zu hohen) 4:1 über AS Roma wieder einmal fremde Hilfe bekam. Die Katalanen profitierten nämlich von den Eigentoren vier und fünf im laufenden Bewerb. „Wir haben uns selbst ins Knie geschossen“, brachte es Roma-Trainer Eusebio Di Francesco auf den Punkt. „Fußball ist ein Fehlerspiel. Man möchte den Gegner dazu zwingen, welche zu machen, und selber möchte man sie vermeiden“, erklärte der siegreiche Trainer Ernesto Valverde. Verteidiger Gerard Pique, der das 3:0 erzielte, bekannte: „Es ist für uns gelaufen, Roma hat wirklich guten Fußball gezeigt.“