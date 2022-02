Im Schloss Losensteinleiten nahe Wolfern im Bezirk Steyr-Land, an einem ohnehin bereits geschichtsträchtigen Ort, wird derzeit erneut Geschichte geschrieben – und zwar eine, die Hochmodernes mit Historischem verbindet.

Denn hier wälzt der bekannte Denkmalpfleger und Sanierer Georg Spiegelfeld große Umbaupläne. Ziel ist nichts weniger, „als hier Österreichs erstes energieautarkes Schloss zu realisieren“, erklärt der Eigentümer des Gebäudes bei einem VOLKSBLATT-Lokalaugenschein.

Die Pläne hat der in Oberösterreich und darüber hinaus bekannte Schlossherr und Eigentümer mehrerer historischer Liegenschaften bereits fix und fertig ausgearbeitet. Noch heuer könnten die Arbeiten beginnen.

15 erschwingliche Mietwohnungen

Die Umgestaltung erfolgt freilich nicht aus einem Selbstzweck. Vielmehr werden 15 Mietwohnungen entstehen, die jeweils individuell gestaltet sind und Größen zwischen 50 und über 100 Quadratmetern aufweisen.

Die hohen Räume sowie das historische Gesamtensemble mit den großzügigen Gängen, Veranstaltungsflächen und Raumanordnungen abseits des Gewöhnlichen würden dann ein Wohnerlebnis der besonderen Art ermöglichen – das aber nicht teuer sein soll. „Ich möchte beweisen, dass ein solches Gebäude tatsächlich bewohnt und vor allem ganz normal vermietet werden kann“, sagt Spiegelfeld. Beim Mietpreis peilt er marktübliche acht bis neun Euro Nettomiete pro Quadratmeter an. Insgesamt werden rund 1500 Quadratmeter des Schlosses auf diese Weise saniert und adaptiert.

Denkmalschutz als Chance begreifen

Die Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde begreift Spiegelfeld dabei keineswegs als hemmend oder erschwerend. „Im Gegenteil: Es geht ja darum, die Substanz zu erhalten und gerade dadurch außergewöhnliches Wohnen zu ermöglichen.“

Vorhandene Substanz schmälert die Kosten

An Investitionskosten hat Spiegelfeld drei Mio. Euro geplant. „Das Schöne ist, dass man nicht neu bauen, sondern lediglich reparieren und restaurieren muss. Die Substanz ist ja vorhanden und in einem sehr guten Zustand.“ Rund eine zusätzliche Mio. Euro wird in Grabungsarbeiten und Trockenlegungen beim ehemaligen Schlossgraben investiert. „Dafür bekommen wir über 1000 Quadratmeter mehr flexibel nutzbare Räumlichkeiten.“ Diese könnten die künftigen Bewohner etwa als Home-Office anmieten, auch Arzt- und Massagepraxen oder ein Kaffeehaus seien denkbar. An dieser Stelle seien auch „die Möglichkeiten der großzügigen Gartenanlage“ erwähnt.

Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen

Das Ambiente versprüht durch und durch historischen Charme. Die Energie des Hauses werde man jedoch auf höchst moderne Art gewinnen, betont Spiegelfeld: Wasserwärmepumpen werden das vorhandene Grundwasser nutzen. Zur Straße hin, am Rande des Schlossgartens, entsteht eine Lärmschutzwand, an der Photovoltaik-Paneele befestigt werden, erklärt der Hausherr das Konzept. „Am Dach wäre es aus Gründen des Denkmalschutzes nicht ohne Weiteres möglich.“

Mit seinem Projekt möchte Spiegelfeld als Mutmacher fungieren: „Ich will andere ermuntern, sich bei einer räumlichen Veränderung zu überlegen, in eine alte, bestehende Bausubstanz einzuziehen. Damit verbrauche ich keinen Baugrund, mache etwas gegen den Flächenfraß und nutze die graue Energie, die in so einem Objekt steckt.“ Wenn man das alles in die Rechnung einfließen lasse, seien solche Projekte „wesentlich wirtschaftlicher und nachhaltiger als ein Neubau auf der grünen Wiese.“

Möglichkeiten gäbe es genügend: In Österreich gibt es rund 38.000 denkmalgeschützte Objekte. Davon befinden sich jeweils rund ein Drittel im Eigentum der Kirche, der öffentlichen Hand und im Privateigentum. Bei letzterem Drittel, zirka 18.000 Objekten, handelt es sich nur bei 200 um immer wieder in diesem Zusammenhang zitierte eigentümerbewohnte Schlösser. „Das typische Denkmal ist ein oft ungenutztes Bürgerhaus in Freistadt, Schärding oder Retz, ein derzeit unbewohnter Bauernhof in einem einsamen Tal, ein Holzhaus im Innviertel oder eine kleine Jahrhundertwende-Villa am Stadtrand.“ Hier gebe es „eine Notwendigkeit des gesellschaftlichen Bekenntnisses zu diesem baukulturellen Erbe in Bezug auf Normenänderung“, sagt Spiegelfeld.

Das wäre auch modern, betont er: „Es geht um das Wiederverwenden, das nachhaltige Bewirtschaften bestehender Objekte. Das ist alles zutiefst zeitgemäß.“

Von Christian Haubner