Hilfe abgelehnt: Trotzdem Einsatz

EBENSEE — Zwei deutsche Kletterer haben am Samstag im Höllengebirge im Salzkammergut drei Stunden lang über 16 Bergretter, Alpinpolizisten und die Besatzung des Hörschinger Polizeihubschraubers auf Trab gehalten. Der 47- und der 63-Jährige waren bereits am Freitag in Ebensee zu einer Klettertour auf das Totenköpfl aufgebrochen.

Sie verstiegen sich allerdings und mussten in einer Felsnische biwakieren. Samstagfrüh wählten sie schließlich den Alpinnotruf — nicht um gerettet zu werden, sondern um zu fragen, welchen Weg sie nehmen sollten — die Männer wollten weiter zum Feuerkogel-Plateau aufsteigen.

Da es aus Bergrettungssicht aber keinen sicheren weiterführenden Weg gab, wurde die Mannschaft des Polizeihubschraubers „Libelle“ alarmiert. Die Deutschen wurden bei dem Flug relativ rasch lokalisiert. In der Zwischenzeit versuchten die Bergretter in mehreren Telefonaten das Duo zu überreden, sich holen zu lassen.

Dagegen wehrten sich die Männer aber vehement und der Einsatz wurde beendet. Die Kletterer stiegen trotz der ungünstigen Verhältnisse selbstständig weiter und schließlich über den Feuerkogel ins Tal.

Ob das Abenteuer für die Männer finanzielle Folgen haben wird, ist nicht auszuschließen. Den Hubschrauberflug müssen sie nicht bezahlen. Und ob die Bergretter eine Rechnung stellen, liegt im Ermessen der Ortsstelle, wie Oberösterreichs Bergrettungschef Christoph Preimesberger sagt. Grundsätzlich sei der Stundensatz bei den Helfern 300 Euro. Möglich sei in diesem Fall, dass 50 Prozent verrechnet werden. Allerdings sei es das Wichtigste, dass den Deutschen nichts passiert ist.