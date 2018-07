Hilfe für inhaftierte Dschihadisten

Zwar sinkt die Zahl jener Personen, die aus Österreich in den Dschihad ziehen. Zu den Aufgaben der heimischen Behörden zählt jedoch nicht nur, diese an der Ausreise zu hindern oder Rückkehrer zu überwachen. Das Außenministerium muss sich auch um Österreicher kümmern, die sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben und nun in der Krisenregion in Haft sind.

Zumindest dann, wenn sich diese aktiv an österreichische Vertretungsbehörden wenden, so der Außenamtssprecher Thomas Schnöll. „Wenn sich ein österreichischer Staatsbürger an uns wendet, dann leisten wir natürlich konsularische Hilfe.“ Wie Der Standard unter Berufung auf das Innenministerium berichtete, ist den Behörden derzeit „eine Handvoll“ österreichischer Personen bekannt, die in Syrien oder im Irak im Gefängnis sind.

Staatsbürgerschaft kaum zu entziehen

Der konsularische Schutz umfasst Hilfe bei Festnahme oder Inhaftierung, im Haftfall Information der österreichischen Behörden, sowie – falls möglich – Besuch des Häftlings im Gefängnis oder die Rückführung in das Heimatland.

Der in diesem Zusammenhang diskutierte Entzug der Staatsbürgerschaft, welche den Anspruch auf konsularische Hilfe begründet, ist jedoch kaum möglich. Zwar verlöre ein Österreicher theoretisch die Staatsbürgerschaft, wenn er in den Militärdienst eines fremden Landes eintritt, allerdings nicht dann, wenn er dadurch staatenlos wird. Außerdem handelte es sich beim IS nicht um einen anerkannten Staat und folglich bei dessen Dschihad-Milizen auch nicht um eine reguläre Armee.