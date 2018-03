Hilfe für „mutige Einzelkämpfer“

Mit einer breiten Forderpalette hat sich am Montag Oberösterreichs Wirtschaftskammerpräsidentin in Sachen Ein-Personen-Unternehmen (EPU) zu Wort gemeldet. Konkret bräuchten die gut 46.000 EPU im Land ob der Enns unter anderem einen Vorsteuerabzug für den eigenen Pkw, steuerliche Begünstigungen für Büros im Wohnungsverbund, die Abschaffung der Bagatellsteuern oder auch mehr Pauschalierungs- sowie verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten. Bei der steuerlichen Vergünstigungen für Büros in der eigenen Wohnung hofft Hummer, „dass wir das in dieser Legislaturperiode über die Bühne bringen“. Bei den anderen Punkten sei man in Gesprächen, so Hummer zum VOLKSBLATT. Sinn machen die Maßnahmen laut Hummer auf jeden Fall: Schließlich geht die Zahl der EPU in Oberösterreich seit Jahren steil nach oben. Jährlich kommen etwa 2000 bis 2500 EPU hinzu. Mehr als die Hälfte der Kleinstunternehmen werden dabei von Frauen gegründet. „Diese mutigen Einzelkämpfer stellen auch die Mehrheit der Mitgliedsbetriebe. Daher fokussieren wir uns in unserer Arbeit auch sehr stark auf die EPU“, so Hummer. So zählen beispielsweise Webinare, Meetingräume in den WKOÖ-Bezirksstellen oder ein eigenes Mentoringprogramm für EPU zu den Angeboten der WKOÖ.

