Hilfe, mein Kind spricht nicht

Wenn das Kind nach zwei Jahren immer noch nicht zu sprechen begonnen hat, sollte das ärztlich abgeklärt werden. Möglicherweise ist eine logopädische Therapie nötig.

Groß ist die Freude, wenn die ersten verständlichen Worte aus dem Mund des Nachwuchses kommen. Meist sind dies „Mama“ und „Papa“ und meist passiert das im Alter zwischen ein- und eineinhalb Jahren. Wann sollen Eltern beginnen, sich Sorgen zu machen, wenn das Kind nicht und nicht zu sprechen beginnen will?

Grundsätzlich gilt: Kinder eignen sich ihre sprachlichen Fähigkeiten aus eigenem Antrieb an. Die einzelnen Phasen der Sprachentwicklung und ihre Abfolge sind dabei grundsätzlich bei allen Kindern gleich. In welchem Alter aber ein Kind zu sprechen beginnt, wie schnell es seinen Wortschatz erweitert und wann es wie gut Sätze bilden und Wörter richtig aussprechen kann, ist von Kind zu Kind ganz verschieden.

„Dennoch gibt es so etwas wie einen „Fahrplan“ (Siehe Kasten), der als Leitfaden für die Sprachentwicklung bei Kindern gilt“, erklärt Ulrike Ellinger, Logopädin am Landeskrankenhaus Kirchdorf.

Eine Abweichung vom Fahrplan bis zu sechs Monate sei durchaus normal, darüber hinaus sollte aber eine ärztliche Abklärung erfolgen, damit – wenn nötig – eine logopädische Therapie erfolgen könne. Die Sprachentwicklung wird vom Kinderarzt bei den Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, vom Hausarzt, vom Hals-Nasen-Ohrenarzt oder bei der Reihenuntersuchung im Kindergarten von Logopädinnen beurteilt.

Fahrplan zum Spracherwerb

Die verschiedenen Variationen des Lallens in den ersten neun Monaten bilden die Grundfertigkeiten für das Sprechen. Das Kind kann dadurch Gefühle und Zustände ausdrücken.

Mit zehn bis 15 Monaten artikuliert es erste erkennbare Wörter, wie „wau, wau“, „ba, ba“ und die Kinder verstehen Ge- und Verbote oder einfache Aufträge.

Mit 13 bis 16 Monaten beginnt das Kind einzelne Wörter einzusetzen – auch wenn diese nicht direkt mit einem Gegenstand in Verbindung stehen.

Im Alter von 18 bis 24 Monaten soll der Bezug vom gesprochenen Wort zum Objekt gelingen. Jetzt hat das Kind einen Wortschatz von circa 50 Wörtern, die es konstant benutzt.

Bis zum 21. Monat beginnt es zwei Wörter, vor allem zu Fragen zusammenzusetzen und perfektioniert dies im 3. Lebensjahr.

Im 30. bis zum 48. Lebensmonat kommt es zu einer sehr raschen Sprachentwicklung. Der Wortschatz erweitert sich rasant, immer komplexere Sätze können gebildet werden.

Bis zum 5. Lebensjahr ist der Satzbau verständlich und die Lautbildung korrekt. Auch schwierig zu bildende Laute, wie S, SCH, R werden richtig gesprochen.