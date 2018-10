„Hilfe zur Arbeit“ hilft auch sparen

SHV Braunau „wirbt“ Mindestsicherungsbezieher für Pflegeheime an

Seit zwei Jahren läuft im Bezirk Braunau das Projekt „Hilfe zur Arbeit“. Dessen Zweck: Mindestsicherungsempfänger sollen in den Bezirksseniorenzentren des Sozialhilfeverbandes Braunau beschäftigt werden und so letztlich den (Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben schaffen. Jetzt ziehen SHV-Obmann Bezirkshauptmann Georg Wojak und SHV-Geschäftsführerin Karin Altmüller durchaus zufrieden eine Zwischenbilanz: „Seit Ende 2016 konnten im Rahmen dieses Programmes bereits 15 Damen und Herren wieder in das Berufsleben integriert werden“.

Wobei Wojak schon auch darauf verweist, dass es sich bei „Hilfe zur Arbeit“ durchaus um ein „fordern und fördern“ handle. Denn Mindestsicherungsempfänger werden im Bezirk regelmäßig aufgesucht, „um sie zu beraten, aber auch, um Missbräuche bei der Mindestsicherung zur Anzeige zu bringen“, erläutert der Bezirkshauptmann. Aus der Sicht von Wojak gibt es bei der Beschäftigungsmöglichkeit in den Bezirksseniorenzentren „nur Gewinner, denn die Betroffenen bekommen Arbeit und Lebenssinn und der Sozialhilfeverband entlastet die Verbandsgemeinden bei den Beiträgen zur Mindestsicherung“. In Zahlen heißt das laut Bezirkshauptmann Wojak: „Bei 15 Mindestsicherungsempfänger kann man von einem Betrag von rund 100.000 Euro ausgehen, der für den Sozialhilfeverband und seine 46 Verbandsgemeinden eingespart wurde.“

Vorrangig beschäftigt werden die Mindestsicherungsbezieher im Bereich der Reinigungs- und Küchenhilfsdienste sowie zur Unterstützung der Haustechniker.