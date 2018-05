Hilfswerk-Chef fordert Lehrberuf Pflege ab 15

LINZ – Mit 32,4 Mio. Euro Umsatz – die Hälfte davon im Bereich der Kinderbetreuung – konnte das OÖ Hilfswerk für 2017 wieder eine Rekordbilanz erstellen. Die Mitarbeiterzahl wuchs um 124 auf 1366. Hinzu kommen 400 Ehrenamtliche, betonten OÖ-Hilfswerk-Obmann LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer und Geschäftsführerin Viktoria Tischler.

Der demografische Wandel bleibt aber die Herausforderung für den größten sozialen Dienstleister in OÖ. „Sind derzeit 80.000 Personen pflegebedürftig, werden es bis 2025 mehr als 94.000 sein. Das ist ein Plus von 17,5 Prozent. Wir rechnen, dass wir daher mindestens 45 zusätzliche Pflegekräfte und 85 Mitarbeiter im Bereich Haus- und Heimhilfe benötigen werden“, sagt Hattmannsdorfer. Dabei sei aber die 24-Stunden-Betreuung, die derzeit 556 Mitarbeiter umfasse, noch gar nicht berücksichtigt.

Um künftig ausreichend Pflegekräfte zu haben, fordert er einen eigenen Lehrberuf Pflege, der nach Ende der Schulpflicht bereits mit 15 Jahren begonnen werden kann. „Natürlich ist der Pflegebereich ein emotional herausfordernder Beruf. Die Lehrjahre könnten so gestaltet werden, dass junge Menschen langsam in diese emotionalen Herausforderungen hineinwachsen können“, hält Hattmannsdorfer etwaigen Kritikern entgegen. Er tritt für ein modulares Ausbildungsprogramm und für mehr Durchlässigkeit zwischen dem stationären und mobilen Bereich ein. So sollte die Anrechenbarkeit der Ausbildung – etwa zwischen Diplomkrankenschwestern im Spital und jenen in der Altenarbeit –ermöglicht werden.

Ausbau von Tagesbetreuungszentren

Die Zukunft der Pflege liege auch in neuen Betreuungsformen – wie Tagesbetreuungszentren. In den vier bestehenden Hilfswerk-Einrichtungen in Eferding, Steyr, Oberneukirchen und Vöcklabruck werden 95 Personen tagsüber betreut. Der Hilfswerk-Obmann fordert für diese Betreuungsform im Zuge des Sozialprojekts 2021+ eine Regelfinanzierung. Denn die Zukunft müsse in der Devise „mobil vor stationär“ liegen.

Das Hilfswerk ist auch in der Jugendarbeit aktiv. Im Vorjahr konnten rund 630 Jugendliche in den Arbeitsmarkt begleitet werden, schildert Tischler. 65 wurden in der Produktionsschule in Perg ausgebildet, zwei Drittel davon konnten erfolgreich in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Das jüngste Projekt „Upgrade“ hilft Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne Abschluss mit Coachings und Workshops einen Schulabschluss zu erreichen und ins Berufsleben zu finden.