Hinter Gittern

Von Mila Rathenböck

Mit verführerischem Charme, Hinterlist und schwarzem Leder präsentiert das Musikfestival Steyr das erfolgreiche Broadway-Musical „Chicago“. Unter der Regie von Florian Hurler und Susanne Sommer wird das Publikum in das Leben in der amerikanischen Großstadt entführt und taucht ein in die Geschichte von Roxie Hart (Lisa Habermann), die nach einem Mord und ihrer Verhaftung kurz darauf alles Erdenkliche in Betracht zieht, um dem ihr bevorstehenden Todesurteil zu entgehen und ihre Freiheit wieder zu erlangen.

Neben Velma Kelly (Martina Dorak) und dem Ensemble als weitere Gefängnis-Insassinnen führen die stimmstarke Patricia Nessy als Mama Morton und der überzeugende Axel Herrig als Roxies Anwalt Billy Flynn durch den (korrupt-unterhaltsamen) Gerichtswirrwarr der amerikanischen 1920er-Jahre. Den roten Faden durch die Handlung spinnt Josef Luftensteiner als Conferencier. Als schrille Reporterin sorgt Florian Stohr in der Rolle der Mary Sunshine für zusätzliche Unterhaltung. Jakob Semotan begeistert als Roxies Ehemann Amos Hart nicht nur durch die Liebesbedürftigkeit seiner Rolle, die er dem Zuschauer nach und nach offenbart, sondern vor allem auch durch sein geschickt präsentiertes stimmliches Talent. Er verdient sich somit das Prädikat des absoluten Publikumslieblings.

Die Kostüme werden schichtweise abgelegt

Durch das doch eher simpel gehaltene, aber vielleicht genau deshalb so passende Bühnenbild (von Georg Lindorfer) wird man in die raue Stimmung der Chicagoer Straßen von 1920 versetzt. Die auf die Brücke zum Schloss Lamberg projizierten Kurzfilme und Animationen (von Martin Schiske) betonen die Handlung auf der Bühne zusätzlich. Auch, wenn die Visuals teilweise fast zu viel von der Performance der Darsteller ablenken, werden über diese doch auch wichtige Side-Storys der Charaktere vermittelt.

Caterina Visconti überzeugt mit ihren Kostümen, sie arbeitet „in Schichten“, lässt die Schauspieler einmal mehr, einmal weniger bekleidet auf die Bühne und schafft es so, unterschiedliche Rollen einfach und deutlich voneinander abzugrenzen, auch wenn diese von dem gleichen Darsteller übernommen werden. Für das große Finale übertrifft sich Visconti noch einmal selber.

Direkt mit in die Geschichte eingebunden wird das Publikum durch das gezielt eingesetzte „in der Menge Spielen“ von Ensemble und einzelnen Charakteren. Dies sorgt für Abwechslung und fördert das „Show-Feeling“, das man von der ersten bis zur letzten Minute vermittelt bekommt.

Live musikalisch unterstützt vom „Cross Over Orchestra Vienna“ unter der Leitung von Siegmund Andraschek und tänzerisch unterstrichen vom Europaballet St. Pölten (Choreografie von Florian Hurler) bringt das Musical ein beschwingt mitreißendes Jazz-Erlebnis von höchstem Niveau.

Ein Großstadtspektakel im kleinen, feinen Steyr — absolut sehenswert!

*

Aufführungen bis 11. August 2018, Karten unter tickets@musikfestivalsteyr.at