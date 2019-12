Hinterstoder rüstet für Jubiläum

Beim 10. Ski-Weltcup in Oberösterreich wird Kombi-Kristall vergeben

Nicht nur in weihnachtlicher, sondern auch in sportlicher Vorfreude befindet sich Landeshauptmann Thomas Stelzer. Grund dafür ist der Ski-Weltcup, der heuer zum 10. Mal in Oberösterreich Station macht. „Eine besondere Gelegenheit, uns als Land zu präsentieren. Wir werden uns von unserer besten Seite zeigen“, versicherte Stelzer.

Was 1986, damals noch auf der Bärenalm mit einem Herren-Slalom und dem Deutschen Armin Bittner als erstem Sieger seinen Anfang nahm, findet 2020 seinen vorläufigen Höhepunkt. Zur Austragung kommen zumindest ein Super-G (29. Februar) sowie die Alpine Kombination (1. März) im neuen Format, sprich neuer Startregel für den Slalom.

Vorverkauf läuft gut, Kapazität wird erweitert

„Aber wir stehen auch als Ersatzort parat, sollte es bis dahin im Weltcup zu einer Absage kommen“, betonte OK-Chef Herwig Grabner. Fix ist, dass im Stodertal sogar eine Weltcup-Entscheidung fallen wird, denn nach Bormio und Gröden steigt die dritte und letzte Kombination dieser Saison in Oberösterreich.

Der Vorverkauf läuft, auch dank des guten Saisonstarts von Lokalmatador Vincent Kriechmayr (mit bereits zwei Stockerlplätzen) gut. „Am Samstag sind die Tribünen schon fast voll“, weiß Grabner. Deshalb werde versucht, die Kapazität von 15.000 Zuschauern noch etwas nach oben zu schrauben.

Sicherheitsnetze mussten gewechselt werden

Auch an der Strecke laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nach einer Begutachtung des internationalen Skiverband (FIS) mussten sämtliche A-Sicherheitsnetze ausgetauscht werden. „Das waren 2,8 Kilometer, ein echter Kraftakt“, so Grabner, der auf rund 500 ehrenamtliche Helfer bauen kann. Das würdigt auch Sport-Landesrat Markus Achleitner. „Diesen Helfern gebührt ein besonders großes Dankeschön.“ Insgesamt sieht er den Weltcup als „wichtige Triebfeder“, wie Investionen ins Skigebiet (Lifte, Beschneiungsanlagen) und der Hotellerie zeigen. Zudem sorge er für einen Imagetransfer: „Dort, wo die Besten fahren, muss es ein gutes Skigebiet sein“, betonte Achleitner.