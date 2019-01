Hinzenbach „bester Weltcup der Saison“

Damen-Skispringen: „Jaci“ Seifriedsberger will bis dahin den Faden wieder finden

Im Gegensatz zum Vorjahr gibt’s genug Schnee, der sechsten Auflage des Skisprungweltcups der Damen in Hinzenbach am 2. und 3. Februar sollte nichts mehr im Wege stehen. „Das ist der beste Weltcup der Saison“, schwärmte der neue Cheftrainer Harald Rodlauer, der diese Position ja schon von 2011 bis 2014 innehatte.

Auch Lokalmatadorin Jacqueline freut sich schon auf den Heim-Weltcup, davor will sie aber nach der Weihnachtspause am Wochenende in Sapporo neu durchstarten.

Die Entwicklung: Größere Schanzen, höhere Dichte

„Ich hab irgendwie den Faden verloren, die Pause kam gelegen“, erklärte die 27-Jährige. Zuletzt im Training auf der Großschanze in Planica sei es schon wieder leichter von der Hand gegangen. Dass es in Japan zweimal auf dem großen Bakken gesprungen wird, insgesamt in dieser Saison gleich acht Mal, komme ihr entgegen. „Ich freue mich über diese Entwicklung.“

Gleichzeitig nahm die Dichte im Feld zu. „Man braucht zwei super Sprünge für die Top 10“, weiß Seifriedsberger aus eigener Erfahrung. Ihr ist das nämlich heuer noch nicht gelungen, ein 13. Platz in Lillehammer war das Höchste der Gefühle, bezeichnenderweise beim bisher einzigen Großschanzenbewerb. „Ich hab mich verzettelt, zu viel herumprobiert. Die Lockerheit war nicht da.“

Formtest für WM

Bis zu den beiden Springen in Hinzenbach soll sich das Ändern. „Wir wollen in guter Form dorthin fahren“, erklärte Rodlauer. Immerhin sind es dann nur noch zweieinhalb Wochen bis zur Heim-WM in Seefeld.

t.h.