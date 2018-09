Hinzenbach fährt heuer beim Sommer-Grand-Prix zweigleisig

Von Tobias Hörtenhuber

Bereits zum achten Mal macht von 29. bis 30. September der FIS Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Hinzenbach Station. Und doch ist diesmal vieles anders als sonst. Denn nicht nur die weltbesten, sondern auch jüngsten Adler werden in der Energie-AG-Arena zu Gast sein.

„Eine Herausforderung“

Am Samstag (ab 8.30 Uhr) gehört die Bühne nämlich der Kinder-4-Schanzentournee, die ihr 20. Jubiläum feiert und diesmal in Hinzenbach die Sieger kürt. Erst danach um 17 Uhr dürfen Stefan Kraft und seine Kollegen ihre Trainingssprünge absolvieren für den Bewerb am Sonntag (15.30). Eine Tatsache, die die freiwilligen Helfer das UVB Hinzenbach gehörig fordert, gilt es doch am Samstagnachmittag viele Umbauarbeiten vorzunehmen. „Eine ziemliche Herausforderung für uns“, schnaufte OK-Chef Bernhard Zauner, der die rund 70 Nachwuchsathleten Kindern unbedingt in die Nähe der Skisprung-Stars bringen wollte.

Apropos Umbau: Weil die Polen beim Training in Juni enorm weit gesprungen waren, wurde der Anlauf um drei Luken nach unten erweitert.

Programm, Samstag:

8.30 Uhr: Finale der 20. Int. Kinder4schanzentournee

17: Offizielles Training – 2 Durchgänge

19: Qualifikation FIS Sommer GP

Sonntag:

14: Probedurchgang

15.30: 4. FIS Sommer GP

17.15: Siegerehrung

Karten

Samstag: Eintritt frei!

Sonntag: VVK € 12,- / TK € 16,- (Jugendliche JG 2002 und jünger sowie Rollstuhlfahrer freier Eintritt)

ÖSV-Team (13):

Michael Hayböck, Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler, Markus Schiffner, manuel Fettner, Clemens Aigner, Daniel Huber, Jan Hörl, Maximilian Lienher, Stefan Reiner, Markus Ruppitsch, Julian Wienerroither .

Stand GP-Gesamtwertung:

1. Jewgenij Klimow (RUS) 365 – 2. Kamil Stoch (POL) 300 – 3. Piotr Zyla (POL) 230 – 4. Kilian Peier (SUI) 219 – 5. Daniel Huber 205 (Ö) – 6. Ryoyu Kobayashi (JPN) 200.

Finale am 3. Oktober in Klingenthal (D).