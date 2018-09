Hirscher bereits voller Vorfreude auf Weltcup-Auftakt

Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher fiebert schon dem alpinen Weltcup-Auftakt am 28. Oktober in Sölden entgegen. „Ich bin im Pitztal, und das Schneetraining hat schon wieder begonnen. In 46 Tagen ist es soweit, und ich freue mich schon sehr“, schrieb der Rekordgewinner des Gesamt-Weltcups am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite.

Im abgelaufenen Winter hat der 29-jährige Salzburger mit 13 Weltcupsiegen, zwei Olympia-Goldmedaillen (Kombination und Riesentorlauf), der großen sowie zwei kleinen Kristallkugeln (für den Slalom- und Riesentorlauf-Weltcup) seine bisher beste Saison abgeliefert. Im Juni heiratete Hirscher dann seine langjährige Lebensgefährtin Laura Moisl. Das Paar erwartet nun in den kommenden Tagen sein erstes Kind.

Zu seinen Zielen in der bevorstehenden Saison mit den Weltmeisterschaften in Aare (5. bis 17. Februar 2019) will sich der siebenfache Weltcup-Gesamtsieger in der kommenden Woche äußern.