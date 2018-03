Hirscher greift nächsten Rekord an

Schweden nutzte den Heimvorteil beim Mannschaftsbewerb in Aare perfekt. Die schwedischen Ski-Asse verwiesen Frankreich mit 3:1 auf Rang zwei.

Österreich verlor nach einem 3:1-Auftakterfolg gegen Slowenien im Halbfinale gegen Frankreich mit 1:3 und dann im Kampf um Platz drei aufgrund der Zeitregel gegen Deutschland und belegte Rang vier.

In Aare steht am Samstag der Riesentorlauf der Herren (9.45/12.30) und der Slalom der Damen (10.45 und 13.30) am Programm, am Sonntag dann der Damen-Riesentorlauf (9.45/12.30) und der Herren-Torlauf (10.45 und 13.30, jeweils live ORF eins).

Hirscher gewann in diesem Winter zwölf Weltcuprennen, sieben im Slalom und fünf im Riesentorlauf. Als Disziplinzweiter steht jeweils Henrik Kristoffersen (NOR) fest.

„Ich werde definitiv befreit drauf los fahren“, sagte Hirscher, der in Aare 2014 den Riesentorlauf und Slalom gewonnen hatte. Mit zwei Siegen würde Hirscher den großen Ingemar Stenmark überholen, der 1978/79 13 Saisonsiege gefeiert hatte.

Kugelfang

Nach dem Torlauf werden am Sonntag (14.30, live ORF Sport+) in Aare die Weltcup-Sieger der Saison geehrt. Marcel Hirscher erhält dabei seine siebente Kristallkugel für den Gesamt-Weltcup, als „Draufgabe“ bekommt er die Kristallkugeln für Slalom und Riesenslalom.

Letztere will auch Viktoria Rebensburg (D) abholen, sie hat 92 Punkte Vorsprung auf Tessa Worley (FRA).