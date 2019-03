Hirscher nach erstem Durchgang von Kranjska-RTL Vierter

Ski-Star Marcel Hirscher steht vor seinem achten Weltcup-Gesamtsieg. Nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Kranjska Gora liegt der Salzburger an vierter Stelle. Zur endgültigen Absicherung würde ihm schon der 21. Endrang reichen, da Alexis Pinturault am Samstag bestätigte, dass er die Abfahrt beim Weltcup-Finale auslassen wird. Pinturault liegt hinter Henrik Kristoffersen auf Platz zwei.

Wenn Pinturault das Rennen nicht gewinnt, hätte Hirscher seine achte große Kristallkugel automatisch schon fix, da der Franzose im besten Fall dann noch 400 Punkte holen könnte. Hirscher hat aktuell 1.408 Zähler auf dem Konto und damit 490 mehr als Pinturault. Der Norweger Kristoffersen hat theoretisch keine Chance mehr auf die Kugel. Als zweitbester Österreicher liegt in Kranjska Gora Manuel Feller als Halbzeit-Zehnter im Rennen.