Hirscher schnappt sich Maier

Das ewige Slalom-Duell zwischen Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen fand gestern im Nightrace von Schladming eine würdige Fortsetzung. Mit dem besseren Ende für den Österreicher, der in 1:43,56 Minuten den Norweger um 0,39 Sekunden auf Platz zwei verwies. Für Hirscher war dies der erste Sieg in Schladming seit 2013, seit dem WM-Titel, und der zweite Sieg im Nachtslalom nach 2012. Damit drehte er den Spieß im Vergleich zu Kitzbühel am Sonntag wieder um, vor allem aber war dies der bereits 54. Triumph des Annabergers im Ski-Weltcup, womit er den österreichischen Herren-Rekord von Hermann Maier eingestellt hat.

Vor „Magic Marcel“ liegt damit bei den Herren nur noch Ingemar Stenmark. Allerdings mit Respektabstand, der Schwede hat es in seiner glorreichen Karriere auf 86 Siege im Weltcup gebracht. Zählt man die Damen dazu, was Hirscher (wie er unlängst selbst sagte) bei Rekord macht, dann liegen auch noch Lindsey Vonn (79 Siege), Annemarie Moser-Pröll (62) und Vreni Schneider (55) vor ihm.

Ein klein bisschen überschattet war der Sieg Hirscher aber von zwei Schneeballwürfen aus dem Publikum in Richtung Kristoffersen im zweiten Lauf. Platz drei ging wie zuletzt in Kitzbühel mit schon großem Rückstand an Daniel Yule (2,13).

Das sagte Hirscher in seiner ersten Reatkon im ORF: „Es war heute echt am Limit, muss man sagen. ich hab ganz schön Gas gegeben – ich habe gewusst, dass Henrik Gas gegeben. Es tut mir leid, bei 50.000 Leut sind leider auch drei, vier Deppen dabei. Der Rest war aber mega – so laut war es noch nie.“

Und zu den Schneeballwürfen: „Ich habe gleich gemerkt, dass bei Henrik irgendwas nicht passt. Er war richtig angefressen, aber anders als sonst. Ich hab ihn gefragt was los ist. Das darf nicht sein – ich hatte das auch schon mal woanders.“

Kristoffersen gratulierte Hirscher, war aber auch angefressen: „Marcel war heute besser, so ist es. Aber was die Fans da gemacht haben, ist respektlos. Ich liebe Österreich, Schladming ist wie ein Heimrennen für mich. Aber wenn es so ist, dann ist es nicht gut.“

Die weiteren Österreicher: Manuel Feller (1:46,05) wurde Achter, Marco Schwarz (1:46,70) Elfter, Marc Digruber (1:48,24) belegte Platz 21. Michael Matt scheiterte im zweiten Lauf im oberen Teil, Christian Hirschbühl gar schon beim dritten Tor, zur Halbzeit waren die beiden auf den Rang fünf bzw. neun gelegen. Pirmin Hacker, Simon Rueland, Adrian Pertl schafften hingegen nicht die Qualifikation fürs Finale.

