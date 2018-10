Hirscher zum vierten Mal Skisportler des Jahres

Zum vierten Mal ist Marcel Hirscher von den Mitgliedern der Internationalen Ski-Journalisten-Vereinigung (AIJS) zum Alpinskisportler des Jahres gewählt worden. Damit schloss der siebenfache Gesamtweltcupsieger aus Salzburg zum bisher allein führenden Schweizer Pirmin Zurbriggen auf.

Hirscher mit Stimmen am nächsten kam die Tschechin Ester Ledecka, die Olympia-Gold im Super-G und auch im Snowboard im Parallel-Riesentorlauf geholt hatte. Der „Skieur d’Or“ wird seit 1963 verliehen und heißt nach Weltcup-Gründer Serge Lang auch „Serge Lang Trophy“. Erstmals vergeben wurde der Prix Armando Trovati. Der Preis ging an Hans Bezard, der mit einem Foto von Patrick Schweiger während der Abfahrt in Kitzbühel gewann. Der Speed-Spezialist aus Mühlbach am Hochkönig beendete im Sommer seine Karriere.