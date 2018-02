Hirschers erste von drei letzten Chancen

Salzburger will sich in Südkorea vergolden — Start in vier Jahren schließt er (derzeit) aus — Pinturault geht als Favorit in Kombi

Von Roland Korntner

Land der Berge! Land der Skifahrer! Land der Kombinierer? Nur bedingt, denn österreichische Athleten haben in der alpinen Kombination bisher erst zweimal Gold erobert, nämlich Hubert Strolz (1988) und Mario Reiter (1998). Zur Ehrenrettung der rot-weiß-roten-Skiasse ist freilich anzumerken, dass die Kombination relativ selten olympisch war.

Durchwachsene Bilanz

Nur 1938 und 1948 sowie seit 1988 wurden in diesem Bewerb Olympia-Medaillen vergeben. Die Bilanz ist aus österreichischer Sicht mit insgesamt sechs Medaillen aber trotzdem durchwachsen, bei den letzten beiden Olympischen Spielen gingen unsere Ski-Asse in diesem Bewerb jeweils leer aus. In Pyeongchang bietet sich voraussichtlich die letzte Möglichkeit, diese Bilanz aufzufetten, denn schon 2022 in Peking dürfte die alpine Kombination zu Lasten eines Parallelbewerbs nicht mehr im Programm sein. Der Top-Favorit heißt am Dienstag (Abfahrt 3.30 Uhr; Slalom 7 Uhr MEZ, jeweils live ORF eins) freilich Alexis Pinturault.

Sechs von zehn gewonnen

Der Franzose hat von den letzten zehn Bewerben im Weltcup gleich sechs gewonnen. Die kleine Kristallkugel konnte heuer freilich der Italiener Peter Fill erobern. Und die Österreicher? Die haben sicherlich auch Medaillenchancen und sind vielseitig aufgestellt. Mit Marcel Hirscher und Marco Schwarz bzw. Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer sind je zwei Techniker bzw. Speed-Asse nominiert.

Trainingsabsage schmerzt

Das heißeste Eisen ist einmal mehr Hirscher, der bei den letzten beiden Weltmeisterschaften Gold (2015) und Silber (2017) abstaubte. Ihn schmerzt allerdings die Absage des letzten Abfahrtstrainings. Der 28-Jährige hätte „jede Fahrt, jeden Meter“ gebraucht. Für den Salzburger gilt es, den Rückstand in der Abfahrt in Grenzen zu halten und dann im Slalom voll zu attackieren. „Wenn ein Techniker in der Abfahrt bei zwei Sekunden dabei ist, dann ist er sicherlich ein Favorit“, glaubt Hirscher. „Eine Medaille in der Kombi wäre natürlich toll. Dann wäre der erste große Druck weg“, gestand der Annaberger, dass er die Erwartungshaltung spüre.

Der Druck ist groß

„In der Heimat wird von mir zumindest eine Goldmedaille erwartet. Es ist nicht leicht, mit diesem Druck umzugehen“, so Hirscher. Zumal es voraussichtlich seine letzten Spiele sein werden: „Ich habe drei Chancen, und ich denke, das werden meine letzten drei Chancen sein. Das heißt, es wird keine Olympischen Spiele mehr für mich geben.“

Für Schwarz gilt Ähnliches wie für Hirscher, während Mayer und Kriechmayr in der Abfahrt vorlegen müssen. Speziell der Oberösterreicher hat heuer im Weltcup zweimal super vorgelegt, ist dann aber im Slalom gescheitert. In Bormio auf dem Weg aufs Stockerl wenige Tore vor Schluss. Vielleicht gelingt ihm ja gerade bei Olympia der große Coup.