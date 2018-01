Hirschers Hakerl unter dem letzten Klassiker

Österreichs Ski-Superstar feierte seinen ersten Sieg in Wengen, den achten in diesem Winter und den bereits 53. im Weltcup

Von Roland Korntner

Schnell, schneller, Marcel Hirscher. Der Salzburger bleibt im alpinen Ski-Weltcup das Maß der Dinge und hat am Sonntag erstmals den traditionellen Slalom im Rahmen der Lauberhornrennen gewonnen. Der letzte Klassiker, der dem 28-Jährigen in seiner eindrucksvollen Karriere noch gefehlt hat. Nun ist auch unter diesem ein Hakerl. Hirscher verwies dabei mit zweimaliger Laufbestzeit wieder einmal den Norweger Henrik Kristoffersen (+ 0,93 Sekunden) sowie den Schweden Andre Myhrer (1,72) auf die Plätze.

Nur noch ein Sieg fehlt auf Hermann Maier

Zweitbester Österreicher wurde Michael Matt, der sich im zweiten Durchgang von Rang 17 auf sechs verbessern konnte. Überstrahlt wurde er freilich wie alle anderen an diesem Skitag von Hirscher. Denn der feierte in Wengen…

… seinen insgesamt bereits 53. Sieg im Weltcup. Damit fehlt ihm nur noch einer auf Hermann Maier (siehe Statistik) und Platz zwei im Herren-Ranking.

… den schon achten Saisonerfolg, neun aus der Saison 2011/12 sind sein persönlicher Rekord. Acht schaffte er auch in den Saison 2014/15 und 2015/16. Die Bestmarke halten übrigens Ingemar Stenmark und Hermann Maier mit je 13 Saisonsiegen.

… den fünften Triumph in einem Spezialslalom en suite, was zuletzt Giorgio Rocca in der Saison 2005/06 gelungen war. Das gleiche Kunststück gelang auch Ingemar Stenmark (zweimal) und Marc Girardelli, mehr Slalom-Siege am Stück schaffte nur Alberto Tomba (ITA), der jedoch gleich neun.

„Unschlagbar“ ist für Hirscher ein „Unwort“

„Nun habe ich auch den letzten Klassiker gewonnen, der noch fehlte. Das ist etwas Großes für mich. Und die Fragerei, warum ich in Wengen noch nie gewonnen habe, hat nun eine Ende“, meinte Hirscher nach seinem Debütsieg im Schweizer Alpendorf. Wobei ihm diese Statistik offenbar nicht wirklich gewurmt hat, denn im ORF-Interview meinte er sinngemäß, dass ihm ein Erfolg in Kitzbühel (am kommenden Sonntag) wichtiger wäre. Ja, mit Kitz und Schladming stehen nun zwei Heimrennen auf dem Programm, da kommen auch viele PR-Termine dazu: „Es ist halt immer ein Balance-Akt zwischen Terminen und Rennfahren. Da hilft dir die Erfahrung wirklich.“ Und das Selbstvertrauen, wobei Hirscher einmal mehr betonte, dass er sich nicht für unschlagbar hält. „Das ist ein Unwort. Jeder ist schlagbar.“ Doch Kristoffersen gratulierte demütig: „Im Moment ist Marcel besser.“

Die Vielfach-Sieger im Ski-Weltcup:

1. I. Stenmark (SWE) 86 Siege

2. Lindesy Vonn (USA) 78

3. A. Moser-Pröll (Ö) 62

4. Vreni Schneider (SUI) 55

5. Hermann Maier (Ö) 54

6. Marcel Hirscher (Ö) 53

7. Alberto Tomba (ITA) 50

8. Renate Götschl (Ö) 46

. Marc Girardelli (LUX) 46

10. Anja Pärson (SWE) 42

11. Mikaela Shiffrin (USA) 41

12. P. Zurbriggen (SUI) 40

13. Marlies Schild (Ö) 37

14. Benjamin Raich (Ö) 36

. Katja Seizinger (D) 36