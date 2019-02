Franziskus’ Reise auf die Arabische Halbinsel war schon aufgrund ihrer Erstmaligkeit ohne Zweifel ein historisches Ereignis. Ein katholischer Pontifex, der an der Wiege des Islam den interreligiösen Brückenbau predigt, ist keine alltägliche Geschichte.

„Es gibt keine Alternative zum Versuch, die Radikaliniskis zum Umdenken zu bewegen.“

Das Prädikat „historisch“ ist aber in diesem Fall nicht im Sinne einer Wende zu verstehen. Denn leider werden Franzikus’ Worte der Brüderlichkeit an die Adresse der Muslime und seine Worte der Mahnung an die vielen Kriegstreiber in der Region keinen unmittelbaren Einfluss auf den Lauf der Geschichte haben. Im jemenitischen Bürgerkrieg, der auch ein islamischer Bruderkrieg ist, wird wegen eines christlichen Pazifisten kein Schuss weniger abgefeuert werden.

Und wenn sich der Großimam der Kairoer Al-Azhar-Universität mit dem Papst darin einig ist, dass Muslime und Christen einander brüderlich umarmen sollten, dann wird dies keinen Fundi beeindrucken, der den Islam als einzig erstrebenswerte Weltgesellschaftsordnung betrachtet und Nicht-Muslime für Menschen zweiter Klasse hält.

Dennoch: Es gibt keine Alternative zum unermüdlichen Versuch, die Radikaliniskis zum Umdenken zu bewegen. Vielleicht war der Pabstbesuch auf der arabischen Halbinsel nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zu wenig für eine historische Wende, aber genug für ein bisschen Hoffnung.