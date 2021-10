Historischer Absturz des „Stern des Südens“

Vor fast exakt zwei Jahren Jahr jubelte Trainer Adi Hütter in der deutschen Fußball-Bundesliga mit Eintracht Frankfurt über einen 5:1-Heimsieg gegen Bayern München, in der zweiten Runde des DFB-Pokals schossen seine Mönchengladbacher den Double-Gewinner nun sogar mit 5:0 aus dem Borussia-Park.

Es war die höchste Niederlage der Münchner in diesem Bewerb überhaupt und die deutlichste seit 1978.

„Es ist wunderbar, dass wir es (im achten Duell/Anm.) als erste Borussia-Mannschaft geschafft haben, die Bayern aus dem DFB-Pokal zu werfen“, freute sich der Hütter — und mit ihm waren 50.000 Fans aus dem Häuschen. Bereits nach 21 Minuten stand es 3:0, der überragende Breel Embolo besorgte in Halbzeit zwei den Endstand.

Die Münchner um Thomas Müller schlichen wie begossene Pudel vom Feld. „Das müssen wir jetzt zwei, drei Tage ertragen, dass Häme und Spott sich über uns ergießen werden“, sagte Co-Trainer Dino Toppmöller, der den an Corona erkrankten Julian Nagelsmann auch in Gladbach vertrat.

Hütter hat nach bisher nur drei Liga-Siegen Lunte gerochen. „Wir müssen uns jetzt messen lassen an so einem Spiel. Die Mannschaft hat gezeigt, was in ihr steckt.“