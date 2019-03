Hitler als Modellfall

„Dieses politische Stück ist ein Beitrag zum Spielzeitmotto ,Welt aus den Fugen´“, erklärt Dramaturg Andreas Erdmann anlässlich der Präsentation der Aufführung von „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ im Linzer Landestheater. Brechts Historienfarce aus dem Jahr 1941 feiert morgen Premiere.

Das Stück beschäftigt sich mit dem Aufstieg Hitlers bis zum Anschluss Österreichs, Bert Brecht versetzte die Handlung ins Chicagoer Gangstermilieu der späten Zwanziger- und Dreißigerjahre. Die Hauptfigur, der Gangsterboss Arturo Ui, gelangt mit gewaltsamen, erpresserischen Mitteln an die Macht, er manipuliert seine Umwelt und „nutzt die Gedankenlosigkeit und den Egoismus der Beteiligten“, so Erdmann, um seine Ziele durchzusetzen. Durch die Verfremdung werde das Drama zum Modellfall. Es besitze auch heute große Aktualität, wo Populismus und Rechtsextremismus „neuerdings“ eine Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Wie Ui manipuliert und sich dann darüber lustig macht, erinnere an gewisse Vorgänge in den USA heute. Erdmann: „Es gibt tolle Szenen, in denen gezeigt wird, wie demokratische Regeln ausgehebelt werden.“Auch heute werden rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien verletzt und das gesellschaftlich nicht hinterfragt, stimmt Regisseur Stephan Suschke ein. Seine Inszenierung bleibt in der von Brecht vorgegebenen Zeit: „Der Text ist so haltbar, dass kaum eine Aktualisierung notwendig war.“ Die Geschichte werde mit Humor und Zynismus erzählt, rege so dazu an, sich mit der aktuellen Situation auseinanderzusetzen.

In die Rolle des Arturo Ui schlüpft Christian Taubenheim, in weitere u.a. Julian Sigel, Alexander Hetterle und Klaus Müller-Beck. Das Bühnenbild stammt von Momme Röhrbein, die Kostüme gestaltete Angelika Rieck. mel