Hitze: Fehlerhäufigkeit und Unfallrisiko steigen

Höhere Unfallrate in den Sommermonaten — Klimaanlage und kurze Pausen im Schatten helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren

LINZ — Angesichts der aktuellen Sommerhitze liegen die Nerven der Autofahrer blank. Konzentrations- und Leistungsfähigkeit leiden unter den hohen Temperaturen – gestern Nachmittag wurde heuer erstmals in Österreich in Innsbruck die 36-Grad-Marke geknackt. Auch der Körper wird bei derartigen Außentemperaturen stark belastet. Besonders in den nächsten Tagen – bis zu 37 Grad sind möglich – sollte man auf der Straße verstärkt Acht zu geben.

Hoher Leistungsschwund

Die Kombination Hitze und Erschöpfung kann am Steuer gefährlich werden: Unachtsamkeit, Müdigkeit und Konzentrationsmangel führen zu einem Anstieg von Unfällen. Laut AUVA-Statistik steigt die Unfallrate im Ortsgebiet jedes Jahr im Juli und August. Hauptursachen des vermehrten Unfallaufkommens sind verlangsamte Reaktionsgeschwindigkeit und Koordinationsfähigkeit bei der Gluthitze. Denn ab 30 Grad Celsius ist bereits mit einer Leistungseinbuße von 50 Prozent zu rechnen, erläutert der Linzer AUVA-Arbeitsmediziner Hans-Peter Ziegler. Daher sollten bei längeren Fahrten regelmäßige Pausen im Freien, möglichst auf einem schattigen Parkplatz, eingelegt werden.

Auch ein gekühltes Auto bringt ein Sicherheitsplus: Mit einem kühlen Kopf fährt es sich wesentlich überlegter, entspannter und sicherer, sagt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Doch auch ein übertriebenes Abkühlen ist für die Gesundheit schlecht, – denn je tiefer die Temperatur im Fahrzeug, desto mehr Belastung für den Körper – Kopfschmerzen und Verkühlung sind die Folge. Um dies zu vermeiden, darf die Kühlluft nie direkt auf den Körper zielen und die Klimaanlage sollte maximal fünf bis sechs Grad unter der Außentemperatur eingestellt werden, raten die Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ.

Hitze-Gefängnis Auto

Aufgrund der hitzigen Außentemperaturen kann ein geparktes Auto sogar zu einer tödlichen Hitzefalle werden: Im Innenraum des Fahrzeuges steigen die Werte rasch auf bis zu 70 Grad. Für zurückgelassene Kinder und Tiere könnten derartige Extremtemperaturen schon nach zehn Minuten das Todesurteil bedeuten. Deshalb ist es lebensrettend, sofort Polizei oder Rettung zu alarmieren, sagt ARBÖ-Landesgeschäftsführer Thomas Harruk.