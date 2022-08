Hitze fordert Tribut

Am Freitag wird es in Österreich laut Prognose mit bis zu 37 Grad noch einmal so richtig heiß, ehe im Westen schon am Nachmittag erste Regenschauer auftreten und am Wochenende die Abkühlung folgt.

Schon durch die Hitzewelle im Juli sind die Sterbefälle deutlich angestiegen, wie die Statistik Austria meldet. Nach der Omikron-Welle im April war die Zahl tendenziell gesunken, in der dritten Juli-Woche nahmen die Todesfälle wieder zu.

Da verstarben in Österreich 1827 Menschen, um 275 mehr als in der Woche zuvor. Das sind auch „24 Prozent mehr als im Durchschnitt der gleichen Kalenderwoche des Vor-Corona-Zeitraums 2015 bis 2019“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.