Hitze-Rekorde purzelten

Am Sonntag 38,5 Grad in Innsbruck, 37,4 Grad in Bad Goisern gemessen

BAD GOISERN/ INNSBRUCK – Einen Allzeit-Hitzerekord gab es am letzten Juni-Tag in Innsbruck: Mit 38,5 Grad wurde die bisherige Höchstmarke vom 27. Juli 1983 mit 38,3 Grad in Haiming (Bezirk Imst) übertroffen, erklärte Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Auch in Oberösterreich sowie in Salzburg purzelten am Sonntagnachmittag die Rekorde: Mit 37,4 Grad wurde sowohl in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) als auch in St. Johann/Pongau ein neuer Bundesland-Höchstwert für den Monat Juni aufgestellt. Ebenfalls einen Bundesland-Monatsrekord gab es am letzten Junitag in der Steiermark mit 37,3 Grad in Mooslandl/Hieflau.

„Das ist schon beeindruckend“, sagte Rainer Kaltenberger von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien. An mehr als 100 Messstellen entlang der Alpennordseite von insgesamt 270 in ganz Österreich gab es am Sonntag Hitze-Rekorde.

Gewittter machen der Hitze den Garaus

Heute kündigt sich vom Westen her laut ZAMG eine Störung an, die im Verlauf des Wochenbeginns für teils heftige Gewitter und Regenschauer sorgen wird. Mit den Temperaturextremen ist es damit vorerst vorbei, die maximal zu erreichenden 30 Grad würden „in Zeiten wie diesen nachgerade erfrischend“ erscheinen, teilten die Experten am Sonntag mit.