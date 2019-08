Hitzeschutz in OÖ wird koordiniert

Die Hitze wird politisch — denn das Thema kommt am Montag in der Sitzung der Oberösterreichischen Landesrgierung auf die Tagesordnung. Nicht zum ersten Mal, aber jetzt werden, was Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen der zunehmenden Hitze betrifft, sozusagen Nägel mit Köpfen gemacht. Nachdem nun eine Auflistung vorliegt, was in den einzelnen Abteilungen an Hitzemaßnahmen ohnehin schon praktiziert wird, geht es ans Koordinieren. Konkret wird die Abteilung Gesundheit damit beauftragt, die Koordinierungs- und Informationsfunktion für die Hitzeschutzmaßnahmen im Landesbereich zu übernehmen. „Die Herausforderungen, denen wir angesichts der steigenden Temperaturen gegenüberstehen, haben es nötig gemacht, die bestehenden Hitzeschutzmaßnahmen des Landes einerseits zusammenzufassen und andererseits zu koordinieren“, sagt LH-Stellvertreterin Christine Haberlander.

Tatsächlich gibt es im Landesbereich eine große Bandbreite an bereits bestehenden Maßnahmen, sie reichen von Broschüren — etwa mit Hitzeschutz-Verhaltensregeln in Alten- und Pflegeheimen — über konkrete Baumaßnahmen bis hin zu Verhaltenstipps auf der Landeshomepage. „Wir sind alle gefordert, uns den zu erwartenden Herausforderungen in bestmöglich Art und Weise zu stellen und sie gemeinsam zu meistern“, betont Gesundheitsreferentin Haberlander. Sie setze auf die Mithilfe aller Abteilungen, so Haberlander, um auch zu betonen, dass die Abteilung Gesundheit unter Direktor Matthias Stöger zwar die Einzelmaßnahmen koordiniere, dass aber nicht in die Kompetenzen der Abteilungen und Ressortzuständigkeiten eingegriffen werde. Wobei man es beim Auflisten und Koordinieren der Hitzeschutzmaßnahmen nicht bewenden lassen will. Diese seien angesichts der meteorologischen Entwicklungen auch „zu evaluieren, zu verbessern und weiterzuentwickeln“, hält LH-Stellvertreterin Haberlander fest.