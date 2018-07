Hitzige Debatte mit „vielen Taferln“

Das Paket zur Arbeitszeitflexibilisierung ist im Parlament beschlossen worden. Dem Gesetz, das den Zwölf-Stunden-Tag bzw. die 60-Stunden-Woche gesetzlich etabliert, stimmten schlussendlich nicht nur die Regierungsfraktionen ÖVP und FPÖ, sondern auch die Neos zu. SPÖ und Liste Pilz stimmten dagegen. Mit dem Vorhaben bleibt zwar grundsätzlich der Acht-Stunden-Tag und die 40-Stunden-Woche als Normalarbeitszeit bestehen. Ausgedehnt wird aber die mögliche Maximalarbeitszeit. Gegenüber dem ursprünglichen ÖVP-FPÖ-Initiativantrag gab es am Donnerstag noch eine Änderung: So tritt das Vorhaben nicht erst mit 1. Jänner 2019, sondern bereits am 1. September dieses Jahres in Kraft. Ein SPÖ-Antrag auf Abhaltung einer Volksabstimmung fand keine Mehrheit, neben den SPÖ-Mandataren stimmten nur die Abgeordneten der Liste Pilz dafür.

Win-Win-Situation

Die Debatte zuvor war wie erwartet sehr emotional mit viel Aktivismus und einigen Untergriffen verlaufen. Während die Opposition der Regierung vorwarf, die Arbeitnehmer auszubeuten, sah etwa FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz gar „Freude“ bei den Menschen über den 12-Stunden-Tag. Von einer „Win-Win-Situation“ und einem „guten, ausgewogenen Gesetz für bei Seiten“ sprach auch ÖVP-Klubchef August Wöginger. Das Vorziehen des Inkrafttretens begründete er damit, dass mit dem Gesetz „Arbeiterrechte“ abgesichert würden.

Für die SPÖ brachte Christian Kern einen Antrag auf eine Volksabstimmung über die Ausweitung der Arbeitszeit ein. Er kritisierte das Vorhaben der ÖVP-FPÖ-Regierung als die „massivste Verschlechterung seit drei Jahrzehnten“. Das Gesetz sei „ungerecht, unausgegoren und durch und durch unvernünftig“. „Viele Taferln und auf beiden Seiten, aber ziemlich wenig Hirnschmalz“, urteilte Gerald Loacker von den Neos. Die Regierung mache es ihm als Befürworter einer Flexibilisierung „wirklich schwer“. Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der Liste Pilz machte vor allem auf die Probleme für Familien aufmerksam. Die Regierung nehme „null Rücksicht auf die Gesundheit, null Rücksicht auf die Vereinbartkeit von Beruf und Familie, null Rücksicht auf die Kinder“. Auf der anderen Seite werde der Ausbau der Kinderbetreuung zurückgeschraubt. Als 52. und letzter Redner meldete sich auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian (SPÖ) zu Wort. Nach dem Beschluss im Nationalrat werde man den Fokus nun auf den Bundesrat richten und wenn man auch dort nichts erreiche, „werfen wir das Scheinwerferlicht auf die Besteller“, drohte Katzian indirekt mit Arbeitskampf.

FPÖ zitiert Marx

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) bemühte bei ihrer Verteidigung des Pakets Karl Marx: Dieser habe gesagt, „Freiheit ist ein Luxus, den sich nicht jedermann leisten kann“. Mit der Regelung „ist diese Freiheit für jedermann und jederfrau möglich“, hob die Ressortchefin die Möglichkeit zur Konsumation von größeren Freizeit-Blöcken hervor. Und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ergänzte: „Die Erfahrungen aus jenen Branchen, in denen flexible Arbeitszeiten mit bis zu 12 Stunden schon heute möglich sind, zeigen, dass Arbeitnehmer durch mehr Flexibilität profitieren.“