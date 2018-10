Hoch hinaus auf leisen Sohlen

Text & Fotos: Oliver Koch

Was fällt auf, wenn man den Zweiliter-Diesel im BMW X4 startet? Nun, dass man eigentlich so gut wie gar nichts hört und genau hinhören muss, ob das in Steyr gefertigte Aggregat auch tatsächlich in Betrieb ist. Möglich macht dies die gelungene Kombi aus Akustikverglasung – die Bestandteil des optionalen Komfort-Pakets ist – und flüsterleiser Motor. Der 190 PS starke Selbstzünder hält sich übrigens nicht nur im Standgas dezent zurück; auch unter Volllast wird er nie rabiat oder schrill und er zeigt sich in fast jeder Lebenslage drehfreudig und durchzugsstark.

Dass so ein schönes Herz auch einem schönen Körper innewohnt sei hier nun ebenfalls erwähnt. Der markante X4 ist in seiner zweiten Generation deutlich dynamischer gezeichnet. Die Nebelscheinwerfer sind nun horizontal ausgerichtet, was das Sechs-Augen-Gesicht noch stärker hervorhebt. Die Dachlinie fällt etwas stärker bei der Heckscheibe ab und die Schulterlinie zieht sich durch die Türschnallen. Und neben den 21 Zoll großen Leichtmetallrädern lugen zweiflutige Endrohre unterm Heck hervor. Der aktuelle X4 ist in Summe länger und breiter als sein Vorgänger, dafür auch niedriger. Und auch beim Radstand besserten die Bayern nach, der um 54 auf 2864 Millimeter zulegte. Das freut vor allem die Fondpassagiere, die nun deutlich mehr Beinfreiheit genießen. Bei der Kopffreiheit gibt sich der X4 bei seinen rückwärtigen Gästen aber nach wie vor knausrig. Vorne hingegen finden selbst große Fahrer hinter dem dicken Volant schnell die passende Sitzposition.

Viele Extras

bezahlte Anzeige

Der frei stehende 10,25 Zoll große Bildschirm kann mittels Dreh-Drück-Regler, Touchfunktion, Sprachbefehlen oder auch per Gestiksteuerung bedient werden. Bei Letzterem hapert es noch ein wenig, die anderen drei Bedienmodi funktionieren hingegen tadellos, ebenso die Smartphone-Anbindung. Beim Blick schräg nach hinten sieht man wenig, was aufgrund der der schmalen Heckscheibe und der mächtigen C-Säulen logisch ist. Zum Glück gibt´s eine Rückfahrkamera – allerdings nicht serienmäßig. Denn, wie gewohnt, ist die Optionsliste umfangreich, was den Basispreis von knapp 56.000 Euro auf etwas unter 84.000 Euro schnellen lässt. Dafür ist dann von der Sitzheizung, dem HiFi-Soundsystem und WLAN-Hotspot über die Alarmanlage bis hin zum Panorama-Glasdach, adaptiven Tempomaten, Head-up-Display und Standheizung so gut wie alles im Auto drinnen, was das Herz begehrt.

Der Diesel-X4, der in Spartanburg (USA) vom Band läuft, fährt serienmäßig mit Automatik und Allrad vor. Beides Attribute, die das SAC (Sport Activity Coupé) mit Bravour erfüllt. Selbiges gilt auch für die Straßenlage, die einen famosen Mix aus Sportlichkeit und Komfort bereithält. Die gefühlvolle Lenkung reagiert präzise auf die Fahrbefehle, der 1740 Kilogramm schwere Wagen lässt sich zudem flott durch die Kurven zirkeln und zeigt sich dabei fahrfreudig wie ein Jungspund und auch die Bremsen lassen sich gut dosieren und greifen zur Not auch unbarmherzig zu. Der X4 weist drei Fahrmodi auf: Standardmäßig fährt der Bayer im Komfortmodus los, sportliche Lenker greifen auf den Sportmodus und spritsparende Fahrer auf den EcoPro-Modus zurück. Mit den unterschiedlichen Fahrmodi gehen auch verschiedene Cockpitdisplays einher. Generell ist es möglich, den X4 mit 8,1 Litern Verbrauch steuern. Das perfekt verarbeitete Ladeabteil fasst nun 525 bis 1430 Liter. Die Ladekante ist nicht zu hoch geraten, die Öffnung groß, die elektrische Heckklappe schwingt weit auf und die Fondlehne lässt sich serienmäßig 40:20:40 umlegen.

Fazit: Ein fabelhaft abgestimmtes Lifestyle-Coupé für die finanzkräftige Klientel und Top-Fahreigenschaften. Bezüglich Laderaumvolumen und Platzangebot stellt allerdings der neue X4 nach wie vor keine Rekorde in seinem Segment auf.

Typenschein: BMW X4 xDrive20d M Sport

Preis: ab € 55.950,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 83.952,- einen BMW X4 (xDrive20i) gibt es ab € 54.450,-

NoVA/Steuer: 11 %/ € 919,44 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Beschränkung, 3, Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre

Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1995 cm³, 140 kW/190 PS bei 4000 U/min, max. Drehmoment 400 Nm bei 1750-2500 U/min

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 213 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 8,0 s

Leistungsgewicht: 9,15 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 6,3/5,3/5,6 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 8,1 Liter

CO2-Ausstoß: 146 g/km

NOx: 0,0265 mg/km; Euro 6c

Eckdaten:

L/B/H: 4752/1918/1624 mm

Radstand: 2864 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1740/2400 kg

Kofferraum: 525-1430 Liter

Tank: 60 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 245/40 R21 100Y auf 21“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/ACC/LKA/TPMS

Airbags: 8

Geländedaten:

Bodenfreiheit: 204 mm

Böschungswinkel vorne: 25°

Hinten: 21,9°

Rampenwinkel: 20°

Wattiefe: 500 mm