Hochgenuss als Urlaubsargument

Zahlreiche Wirte und Lebensmittelproduzenten strahlten am Mittwochvormittag im Gasthof Waldschenke in Bad Leonfelden mit der Sonne um die Wette. Denn laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger ist die Initiative „Mühlviertler Hoch.Genuss“ eine „Perle“ in der Kulinarik-Strategie des Landes OÖ.

So verpflichten sich in der Region Mühlviertler Hochland – dieser gehören sechs Gemeinden im Bez. Urfahr-Umgebung und im Bezirk Rohrbach an – 22 Gastronomie- und Hotelbetriebe und 150 Bauern, Produzenten und Veredler zu höchsten Ansprüchen an Qualität und Regionalität.

„Damit werden die kulinarischen Spitzenleistungen der Region für den Gast buchbar und erlebbar, etwa in Form der Bio-Entdecker-Tour mit dem E-Bike“, betonte Achleitner.

„Regionalität kommt auf der Speisekarte gut an“, sagte Langer-Weninger und verwies darauf, dass das Genussland OÖ mit 130 teilnehmenden Wirten die größte Gastro-Initiative im Land auf die Füße gestellt habe. Man wolle aber noch mehr Regionalität und Wirte, die freiwillig die Herkunft der Lebensmittel ausweisen.

Für Markus Obermüller, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mühlviertler Hochland, ist die Hoch-Genuss-Initiative noch nicht das Ende der Fahnenstange. Vorbild sei etwa die Südsteiermark. Schon jetzt gebe es mit dem Bierviertel und der BioREgion Synergien.