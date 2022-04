Hochreiter: Sieben Millionen Euro für neue Lehrlingsakademie

„Mitarbeiter mit Liebe zum Beruf sind das Maß aller Dinge“ sagte Wolfgang Hochreiter, Chef des Mühlviertler Wurst- und Fleischverarbeiters Hochreiter am Samstag bei der Eröffnung des neuen Lehrlingscampus in Bad Leonfelden. Sieben Millionen Euro hat er deshalb in den neuen Lehrlingscampus investiert, der alle Stücke spielt. Hochreiter: „Wir haben im internationalen Wettbewerb einen großen Bedarf an Fachkräften. Im neuen Campus können wir diese genau nach unseren Bedürfnissen ausbilden.“

Direkt im Gebäude des neuen Campus befinden sich 17 Lehrlingsunterkünfte mit einer Ausstattung wie in einem Vier-Sterne-Hotel. Im Campus sollen jährlich 40 Lehrlinge ausgebildet werden – u.a. zum Lebensmitteltechniker, die dann auch im Unternehmen bleiben sollen. Peter Weidinger, Geschäftsführer der Hochreiter Holding: „Die Kunden erwarten hohe Qualität bei Herkunft und Verarbeitung, weshalb Lebensmitteltechnikern ein immer höherer Stellenwert zukommt.“ Landeshauptmann Thomas Stelzer zeigte sich bei der Eröffnungsfeier beeindruckt vom neuen Campus und vom Unternehmen.

Stelzer: „Mitarbeiter sind der Erfolgsfaktor in jedem Unternehmen, weshalb diese Investition genau zum richtigen Zeitpunkt kommt.“ Durch Unternehmen wie Hochreiter werde die Erfolgsgeschichte der oö. Wirtschaft weitergeschrieben, so Stelzer.

Kunden in 23 Ländern

Die Hochreiter-Lebensmittelgruppe stellt mit 620 Mitarbeitern an drei Standorten (Bad Leonfelden, Reichenthal und Perg) Wurst- und Fleischspezialitäten sowie Fertiggerichte für Kunden in 23 Ländern her. Bei Salami sind die Mühlviertler größter Hersteller in Europa. Zu den Kunden gehören große Lebensmittelverarbeiter wie Dr. Oetker sowie Handelsketten wie Aldi Süd (Hofer), Spar und Rewe.

Allein im Werk Reichenthal werden jährlich 60 Millionen Stück Lasagne produziert. Die Produkte der Mühlviertler finden sich in Baguettes, Pizzas, Knödeln, Sandwiches und Nudelgerichten. Das Familienunternehmen wurde von Hochreiter 1992 mit fünf Mitarbeitern von den Eltern übernommen.

212 Millionen Umsatz

2021 erwirtschaftete Hochreiter 212 Millionen Euro Umsatz. Die Exportquote lag bei 92 Prozent. Zur Gruppe gehören drei Gesundheitszentren in Bad Leonfelden, St. Georgen und Lamprechten mit 250 Mitarbeitern.

Von Karl Leitner