Hochsaison der Nahost-Zündler

Von allen Seiten werden neue Lunten ans Pulverfass Nahost gelegt: Gestern früh traf eine im Gazastreifen abgefeuerte Rakete ein Haus in der Ortschaft Mishmeret nördlich von Tel Aviv. Hatten ähnliche Angriffe aus dem Palästinensergebiet vorige Woche im Süden Israels keinen Schaden angerichtet, so verursachte dieser Treffer nicht nur großen Sachschaden, sondern verletzte auch sieben Menschen, darunter drei Kinder.

Die im Gazastreifen regierende islamistische Hamas und die mit ihr verbündete Gruppe Islamischer Dschihad bestritten zwar eine Urheberschaft, doch der Raketenabschuss lässt sich nicht leugnen. Vor allem nimmt Israel die Beteuerungen nicht ernst. Wenige Wochen vor der Parlamentswahl am 9. April will sich Ministerpräsident Benjamin Netanyahu keine Nachlässigkeit gegenüber den Extremisten nachsagen lassen: Also ließ er, während er in Washington von US-Präsident Donald Trump empfange wurde, den Gazastreifen bombardieren.

„Wir werden tun, was nötig ist, unser Volk und unseren Staat zu verteidigen“, sagte Netanyahu und freute sich über ein — nicht mehr ganz überraschendes — Wahlgeschenk. Wie am Freitag via Twitter in Aussicht gestellt, hat Trump gestern die von Israel annektierten syrischen Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels anerkannt. Trump sprach von einem historischen Schritt und begründete diesen mit dem Schutz Israels vor feindlichen Angriffen von den Golanhöhen aus, was nach den jüngsten Angriffen aus Gaza nicht aus der Luft gegriffen wirkt. Angesichts der unsicheren Entwicklung im Bürgerkriegsland Syrien ist nicht ausgeschlossen, dass sich auch auf den Golanhöhen Islamisten mit Raketen aufpflanzen könnten.

Allerdings könnte die Anerkennung der völkerrechtswidrigen Annexion des 1967 eroberten Gebietes den Konflikt erst recht anheizen. Vorerst ist Netanyahu aber nur entzückt ob der Erfüllung einer langjährigen Forderung: „Israel hatte nie einen besseren Freund als Sie“, sagte Netanyahu an die Adresse Trump.

Das Regime in Damakus tobt: Trumps Entscheidung sei ein „abscheulicher Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität Syriens“.