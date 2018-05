Hochspannung vor „Superwahltag“

Denkbar knappe Entscheidungen werden am Sonntag bei den Bürgermeisterwahlen in Grünau und in St. Konrad erwartet — beide Gemeinden sind im Bezirk Gmunden, nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Auch der Bürgermeister der Nachbargemeinde Scharnstein und ÖVP-Bezirkschef LAbg. Rudolf Raffelsberger rechnet mit einem sehr engen Wahlausgang: „Wir haben in beiden Gemeinden ideale Bürgermeister-Kandidaten zur Wahl stehen — doch die Konkurrenz ist gut aufgestellt und es braucht den vollen Einsatz aller ÖVP-Mitglieder und Sympathisanten, dass am Ende unsere Leute als Erste durchs Ziel gehen.“

Schönberger lobt das Miteinander in St. Konrad

In St. Konrad bewirbt sich ÖVP-Fraktionsschef Herbert Schönberger als Bürgermeister. Er will die lange Reihe von erfolgreichen ÖVP-Ortschefs fortsetzen und setzt auf Zusammenarbeit. „Miteinander anpacken für St. Konrad ist nicht nur ein guter Spruch, es ist gelebte Tradition bei uns“, unterstreicht Schönberger seinen festen Willen, mit allen Parteien und der Bevölkerung für seine Heimat arbeiten zu wollen. Große Unterstützung findet er bei seinen Mitstreitern: „Die wichtigen Entscheidungen fallen im Gemeinderat — dort kann sich Herbert auf eine starke ÖVP-Mehrheit verlassen“, stellen sich ÖVP-Obfrau Christine Weinzierler und der langjährige Vizebürgermeister Klaus Mayrdorfer hinter ihren Spitzenkandidaten. Für Schönberger sind zwei Bereiche der Gemeindepolitik besonders wichtig: „Ich will das gute politische Klima in der Gemeindestube erhalten und auch in Zukunft unsere Gemeindefinanzen gut im Griff haben“, betont er. Im Wahlkampf habe er alle Haushalte besucht, „es waren viele lässige Gespräche“, sagt Schönberger zum VOLKSBLATT. Und er werde die Tradition der Hausbesuche nicht nur in Wahlkampfzeiten hochhalten, sondern regelmäßig schauen, das Ohr bei den Bürgern zu haben. Die Wahl ist notwendig, weil Bürgermeister Franz Kronberger aus beruflichen Gründen zurückgetreten ist, die Verteilung im Gemeinderat sieht wie folgt aus: 7 ÖVP, 4 SPÖ und 2 FPÖ.

Bammer setzt in Grünau auf Zusammenarbeit

Als Außenseiter und jüngster Bürgermeister-Anwärter ist ÖVP-Kandidat Wolfgang Bammer ins Rennen um das zukünftige Gemeindeoberhaupt von Grünau gegangen — und geht nun als Spitzenreiter in die Stichwahl. „Dieser Wählerauftrag freut mich. Es ist ein gutes Zwischenergebnis — am Sonntag geht es aber ums Ganze, um die Zukunft von Grünau“, so Bammer, der im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister vor allem seine guten Kontakte zu den Nachbarbürgermeistern und speziell zu den Landesspitzen rund um LH Thomas Stelzer zum Wohle seiner Heimat einsetzen will. „Grünau hat viele Projekte, die wir allein nicht stemmen können — mit den Freunden in Linz und auch in Wien können wir aber enorm viel erreichen“, ist sich Bürgermeister-Kandidat Bammer sicher, eine gute Wahl für Grünau zu sein: „Ich will mit voller Kraft für alle Menschen in Grünau arbeiten — über Parteigrenzen hinweg“. Die Wahl wurde durch den Unfalltod von Bürgermeister Alois Weidinger notwendig. Die Verteilung im Gemeinderat: 10 SPÖ, 7 ÖVP, 6 FPÖ und zwei Grüne.

Wahlrecht nutzen

„Ich wünsche Herbert Schönberger in St. Konrad und Wolfgang Bammer in Grünau einen tollen Erfolg bei der Bürgermeisterwahl – am besten hilft beiden Kandidaten eine hohe Wahlbeteiligung“, so der ÖVP-Landeschef und Landeshauptmann Thomas Stelzer, der kurz vor der Wahl an die Bevölkerung der beiden Gemeinden appelliert, das Wahlrecht zu nutzen.