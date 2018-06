Hochwasser: Fehler der Vergangenheit ausbessern

LINZ — Vor genau fünf Jahren — Anfang Juni 2013 — ist es in Oberösterreich zum letzten großen Hochwasser gekommen. Vor allem im Eferdinger Becken, entlang des Inns und in den Salzkammergutgemeinden richteten massive Überschwemmungen und Murenabgänge gewaltigen Schaden an.

Seither ist viel geschehen. 650 Schutzmaßnahmen wurden in Angriff genommen und teilweise bereits umgesetzt. 373 Millionen Euro wurden dafür schon investiert. Mit Hochdruck wird aber noch weiterhin an Plänen für Absicherungsmaßnahmen gearbeitet, die eine Wiederholung der Schäden verhindern sollen.

Hauptbaustelle ist derzeit das Eferdinger Becken, für das 250 Millionen Euro aus Bundesmitteln zugesichert sind. Acht von neun Gemeinden haben sich dem Projekt angeschlossen, Aschach entschied sich nach einer Bürgerbefragung dagegen. Das Eferdinger Becken sei immer ein Retentionsraum gewesen, sagte der zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) am Dienstag in einer Aussendung. Was jetzt gemacht werde, sei in vielerlei Hinsicht nichts anderes, als die Fehler der Vergangenheit auszubessern. Er meinte damit die im Gefahrenraum errichteten Häuser aus den 60er und 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts.

79 von 149 Eigentümern wollen Häuser verlassen

Diese sollen – wenn möglich – wieder entfernt werden. Dazu wurde das Eferdinger Becken in zwei Zonen eingeteilt. Dort, wo dies möglich ist, sollen „aktive Schutzmaßnahmen“ wie Mauern, Dämme oder mobile Verschluss-Elemente für Sicherheit sorgen. In der passiven Hochwasscherschutzzone will man dem Wasser einen Retentionsraum bieten. Den Bewohnern wird die Möglichkeit einer freiwilligen Absiedelung geboten. Sie erhalten den Schätzwert ihrer Objekte zu 80 Prozent ersetzt. Laut derzeitigem Stand wurden von 155 Liegenschaften 149 geschätzt, sechs Eigentümer haben darauf verzichtet. Dem Rest wurde ein Absiedelungsangebot übergeben, von den 149 Eigentümern haben 79 eine Absiedelung in Erwägung gezogen, 73 haben bereits diesbezügliche Verträge unterschrieben.

Beim Hochwasserschutzprojekt Enns-Enghagen haben 47 von 52 Eigentümern das Angebot zur Absiedlung angenommen, das sind rund 90 Prozent. 29 Millionen Euro wurden dafür ausbezahlt. Bereits abgeschlossen sind die Aistdammsanierung mit 11,4 Millionen Euro und die Sanierung des Hochwasserschutzdammes in Ottensheim an der Donau mit rund einer Million Euro. Für das Obere Donautal werden aktuell Schutzmöglichkeiten erarbeitet.

Weitere Maßnahmen sind die Rückhaltebecken Krems-Au im Kremstal (30 Mio. Euro) und Gunzing im Kobernaußerwald (1,77 Mio. Euro) sowie der Hochwasserschutz Gebersdorferbach, der 91 Häuser in den Gemeinden Schlüßlberg und Bad Schallerbach sichern soll (rund 6 Mio. Euro) und einer im Salzkammergut um 1,32 Mio. Euro für rund 500 Bewohner von Hallstatt.

rö