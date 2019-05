Höchster Sieg und Rekordbeteiligung

Die Europawahl am vergangenen Sonntag brachte auch einige Rekorde: Zum einen ging zumindest jeder zweite Österreicher zur Urne — in OÖ waren es sogar 62,1 Prozent und damit um 13,8 Prozentpunkte mehr als 2014. In OÖ hatte die OÖVP in allen Bezirken eine Stimmenmehrheit, lediglich in den Statutarstädten Linz, Wels und Steyr konnte sich die SPÖ vor ÖVP und FPÖ platzieren. Die Prozentverteilung in OÖ:

ÖVP 35,1 Prozent (+ 7,1)

SPÖ 25,0 Prozent (+ 0,5)

FPÖ 18,1 Prozent (– 2,5)

Grüne 13,4 Prozent (± 0)

Neos 7,0 Prozent (– 0,4)

KPÖ und „Europa Jetzt“ blieben unter der Vier-Prozent-Hürde.

Historisches OÖ-Ergebnis

„Die Oö. Volkspartei konnte ihr historisch bestes Ergebnis bei einer EU-Wahl erreichen“, freut sich Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer darüber, dass es mit 205.995 mehr Stimmen (exklusive Wahlkarten) als je zuvor gab und mit mehr als 35 Prozent auch das beste Ergebnis. „Ein sehr erfreuliches Ergebnis für die ÖVP in Linz und ein starkes Zeichen für Europa“, kommentiert Stadtparteiobmann Vbgm. Bernhard Baier das Resultat in Linz: Mit 23 Prozent und 18.775 Stimmen kommt die ÖVP hier auf ein Plus von 5,41 Prozentpunkten im Vergleich zu 2014 und wurde zur zweitstärksten Kraft gewählt.

Winzig ganz vorn

Bei der ÖVP entscheidet bei dieser EU-Wahl erstmals das Vorzugsstimmenergebnis über die Vergabe der Mandate. Und hier könnte die oö. Spitzenkandidatin Angelika Winzig vor dem österreichweiten Spitzenkandidaten Othmar Karas und Listenzweiter Karoline Edtstadler liegen. Sie hat allein in OÖ 82.765 Vorzugsstimmen erreicht. Dies sei „eine unmissverständliche Bestätigung des Kurses von LH Thomas Stelzer, der für Stabilität und Verlässlichkeit in schweren Zeiten steht“, erklärt OÖVP-Geschäftsführer Hattmannsdorfer im VOLKSBLATT-Gespräch: „Und es ist ein Jetzt-erst-recht-Zeichen unserer Sympathisanten, dass sie sich Angriffe gegen unseren Landeshauptmann nicht gefallen lassen.“ Denn Winzig stehe für „Besonnenheit und Hausverstand“. Das gute Wahlergebnis sei ihr Verdienst sowie jenes „unserer Funktionärinnen und Funktionäre“. Karas kam in OÖ auf 12.499, Edtdtadler auf 10.342 Vorzugsstimmen.

Auch Heide in Brüssel

Neben Winzig schaffte auch der oö. SPÖ-Kandidat Hannes Heide den Einzug ins EU-Parlament. Der Bad Ischler Bürgermeister erreichte in OÖ 11.647 Vorzugsstimmen. Weniger freuen kann sich Oberösterreichs FPÖ-Kandidat Roman Haider aus Aschach – er kam auf 2795 Vorzugsstimmen in OÖ –, der zwar auf Listenplatz vier seiner Partei gereiht war, wegen der Stimmenverluste aber nicht ins EU-Parlament einzieht.