Kommentar zur perfekten Rettungskette im Profisport.

Der Kampf um Meter und Sekunden, das Ringen um Tore und Siege, das Stemmen gegen Niederlagen. Der Sport hat viele Facetten, ist für Aktive wie Zuschauer attraktiv und sorgt für deshalb für Begeisterung.

Das alles tritt aber zuweilen auch völlig in den Hintergrund. So geschehen am Mittwoch beim ÖFB-Cup-Duell zwischen dem FC Blau-Weiß und Hartberg, als mit Raphael Dwamena ein Stürmer der Linzer zusammengebrochen ist.

Der heute 26-Jährige trägt seit 2020 aufgrund von Herzrhythmusstörungen einen Defibrillator, der hat am Mittwoch vier Mal regulierend eingegriffen. Deshalb sei er nach Angaben der Ärzte auch nicht in akuter Lebensgefahr gewesen. Am Donnerstag konnte Dwamena dann wieder lachen, sein Krankenhausaufenthalt neigte sich schon dem Ende zu.

Der Fall zeigt aber, dass über allem die Gesundheit steht, diese unser höchstes Gut ist.

Wobei klar ist: Für einen Profi sind die Betreuung und Überwachung viel besser und engmaschiger, als dies bei einem Hobbysportler der Fall ist. Die Rettungskette wird nicht überall so perfekt funktionieren wie bei einem professionellen Match.

Ob Dwamena das Thema Berufsfußballer nun endgültig abhaken muss oder weitermachen darf, kann letztlich nur er selbst in Abstimmung mit seinen Ärzten beschließen. Schwierig wird diese Entscheidung allemal sein.