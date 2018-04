Höchststrafe für Paris-Attentäter

Der mutmaßliche Paris-Attentäter und IS-Terrorist Salah Abdeslam ist wegen versuchten Polizistenmordes in Belgien zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde der Franzose marokkanischer Abstammung am Montag von einem Brüsseler Gericht wegen einer Schießerei kurz vor seiner Festnahme in Brüssel im März 2016, bei der drei Polizisten verletzt wurden. Sein mitangeklagter Komplize Sofien Ayari erhielt ebenfalls 20 Jahre Haft. Beide sollen zudem Geldstrafen zahlen.

Abdeslam soll zu einer Terrorzelle der Organisation Islamischer Staat (IS) gehören, die die blutigen Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Dabei kamen in Paris 130 Menschen und in Brüssel 32 Unschuldige ums Leben. Abdeslam sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft und war wie sein Komplize bei der Urteilsverkündung am Montag nicht anwesend.

Abdeslam bleibt in französischer Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Pariser Anschlägen werden voraussichtlich noch bis 2019 dauern. Seine belgische Haftstrafe würde er im Falle einer Verurteilung in Frankreich erst nach der dortigen Strafe antreten. Das belgische Urteil ist noch nicht rechtskräftig.