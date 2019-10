Höhenrausch 2020 wird „paradiesisch“

Nach dem Sinnesrausch ist vor dem Höhenrausch. So verwundert es nicht, dass bereits die Vorbereitungen zur kommenden, großen Ausgabe 2020 auf Hochtouren laufen. Und bei dieser wird es „paradiesisch“: Unter dem Motto „Wie im Paradies“ wird sich die Ausstellung von 27. Mai bis 18. Oktober mit Wunschvorstellungen für unser Leben und unsere Zukunft auseinandersetzen.

Das verkündete man gestern bei einem Pressegespräch zur Bilanz des diesjährigen Sinnesrausch im OÖ Kulturquartier in Linz. Diese liest sich äußerst positiv, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer und Kulturquartier-Direktor Martin Sturm informierten.

15 Prozent Besucherplus

Nach 138 Ausstellungstagen ging der Sinnesrausch mit gut 88.000 Besuchern höchst erfolgreich über die Bühne. 640 Gäste haben im Schnitt die Ausstellung pro Tag besucht. Verglichen mit dem ersten Sommer-Sinnesrausch 2012 konnten die Besucherzahlen um 15 Prozent gesteigert werden. Den Ergebnissen der heuer erstmals durchgeführten Umfrage des Market Institutes zufolge, waren demnach 90 Prozent der Gäste zufrieden mit dem Angebot. Der Erfolg fuße dabei auf drei wesentlichen Faktoren, wie Landeshauptmann Stelzer ausführte: „Die hohe Zahl an Stammkunden, die positive Mundpropaganda und die Wahrnehmung als interessantes Freizeitangebot. Der Sinnes- bzw. Höhenrausch ist ein Erfolgsprojekt, dem es in einmaliger Weise gelingt, ein breites Publikum an zeitgenössische Kunst heran zu führen.“

Obwohl nur 19 Prozent angeben, dass die zeitgenössische Kunst Motiv für den Besuch ist, nimmt sich doch mehr als die Hälfte der Gäste ganz bewusst dafür Zeit, geht aus der Umfrage hervor. „Das zeigt, dass durch die sinnlich-spielerische Präsentation auch das Interesse bei ,kunstfernen’ Personengruppen geweckt werden kann“, so Sturm. Der Familienausflug wurde dabei auch als Hauptmotiv für den Besuch genannt (60 Prozent). Etwa 70 Prozent der Gäste kamen aus OÖ. Bestbesuchter Monat war der August mit 24.700 Personen.

Beim „großen Bruder“ – dem Höhenrausch – soll dann ein Paradies über den Dächern von Linz entstehen. „Atmosphärische Räume“ und Installationen à la „All Inclusive Freizeitparadies“ warten auf die Besucher. Niederschlag sollen dabei die Themen Shopping & Freizeit, Rückzug ins Private, Natur & Umwelt, Genuss, Verzückung & Ekstase und Besinnung, Leere & Erinnerung finden. Nach der Renovierung der Ursulinenkirche wird 2020 wieder der gesamte Rundgang inklusive Passagedach, Kirchtürmen und Ursulinenhofdachböden bespielt.

Als eines der Highlights, die im Vorfeld verraten wurden, gilt die Arbeit „Return“ (2018) von Sheng Chien Hsiao: Dutzende Vogelkästen zwitschern und verzweigen sich baumähnlich im Kirchenraum. Dieser Klangraum ist ein Ausflug in die paradiesischen Kindheitserinnerungen des Künstlers. Insgesamt über 30 internationale und nationale Künstler werden beim Höhenrausch 2020 ihr Engagement einbringen.hu