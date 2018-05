„Höhenrausch“: Zwischen zärtlich und brachial

Von Astrid Braun

Linz ist eine Stadt am Strom. Die Donau und damit das Element Wasser spielen hier seit jeher eine zentrale Rolle. Diesem Umstand trägt heuer der neunte „Höhenrausch“ Rechnung. Nach einem Jahr Pause ist er zurück. Der Titel „Das andere Ufer“ wird vielfach künstlerisch interpretiert und nimmt den Zuschauer von Donnerstag bis einschließlich 14. Oktober mit auf eine Reise in luftige Höhen und die Untiefen des Wassers.

Mehr als 40 internationale künstlerische Beiträge entführen das Publikum ins Nass. Vom plakativen, weithin sichtbaren „Fliegenden Schiff“ des russischen Künstlers Alexander Ponomarev bis zur subtilen Kunst Nelo Akamatsus. „Das Wasser ist lebenspendend, aber auch todbringend. Der ,Höhenrausch‘ bewegt sich zwischen Zärtlichkeit und Brachialität“, sagt Elisabeth Schweeger, wie Genoveva Rückert „Höhenrausch“-Kuratorin. Die Werke bringen die ambivalenten Aspekte des Wassers zum Ausdruck. „Es ist eine laute Ausstellung, aber sie will auch leise sein. Es gibt Zwischentöne. Das bietet die Möglichkeit des Andockens für unterschiedliche Zielgruppen“, meint Kulturquartier-Direktor und Kurator Martin Sturm. Landeshauptmann Thomas Stelzer betont, „hier wird zeitgenössisches Schaffen in internationaler Dimension zugänglich gemacht und es gelingt der Brückenschlag zur regionalen Szene.“

Sanftes Klangbad

Der Aufstieg beginnt im OK mit dem Thema Begrenzung. Jener im öffentlichen Raum eine neue Bedeutung gegeben hat Didier Fiùza Faustino mit seiner „New Wave“. Klassische Metallzäune zum Absperren hängen als Welle von der Decke. Statt Menschenströme zu regulieren, symbolisieren sie Freiheit, Öffnung und Bewegung.

Nur wer ganz leise ist, nimmt die Kunst Nelo Akamatsus akustisch wahr. Das Wasser bestimmt das Leben auf der Erde ebenso wie das Magnetfeld. Akamatsu verweist subtil auf diese Kräfte. Der Japaner lässt aus hunderten Wassergläsern einen faszinierenden Klangraum entstehen. Und wer den sanften Klängen lauscht, erlebt die entschleunigende Wirkung, die Wasser haben kann. Diese lässt sich auch in zwei Räumen spüren, die so wohl kaum jemand direkt neben der Landstraße vermuten würde: Der Dachboden des U-Hofs sowie jener der Ursulinenkirche. Über dem U-Hof verdeutlicht die Videoprojektion von Lukas Marxt „Two Skies“ die Bedrohlichkeit des Meeres. Über der Kirche fließt, quasi getragen von der wellenförmigen Decke eben dieser, der Text wie ein Fluss. Das Zusammenspiel von Stimmen wird in der Soundinstallation von Tamara Grcic „Der Fluss fließt“ u. a. durch Lautsprecher zu einem dynamischen Sprachstrom gebündelt.

Schiff bleibt länger

Danach geht’s hinauf zum Glockenturm. Zu sehen ist hier nicht nur das Stadtpanorama, sondern auch „Der Denker“ — eine Figur, die der Kubaner Kcho aus Überresten angeschwemmter Boote und Treibgut schuf — und „Das fliegende Schiff“, eine Stahlrohrkonstruktion mit Aluminiummantel, getragen von Seilen, als weithin sichtbares Zeichen. „Das Schiff wird längerfristig bei uns bleiben“, kündigt Stelzer an. Auch der Aussichtsturm ist geöffnet und ermöglicht den Blick auf die Donau. Auf dem Deck des Parkhauses installierte Benjamin Bergmann „Fontana“, eine Brunnenanlage, die den Blick auf die üblicherweise im Verborgenen liegenden Rohre freigibt. Hitzegeplagte dürfen hier auf Abkühlung hoffen. Das Regenwasser wird gesammelt und aufbereitet. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Containerhafen „Multispace“, konstruiert von Andreas Strauss, ist Gastrozone und lädt zum Verweilen ein. Eine weitere Aussichtsplattform bietet der „Leuchtturm“ direkt an der Dametzstraße. Es handelt sich um die Spitze des alten „Gis-Senders“.

Beeindruckendes Netz

Das große Finale befindet sich im OK. Hier schuf die in Berlin lebende Japanerin Chiharu Shiota mit „Uncertain Journey“ Beeindruckendes aus Metallbooten und roter Wolle. Ein handgeknüpftes Netz aus den Fäden von 2000 Wollknäueln spinnt sich aus den Booten empor bis unter die Decke des großen Saals. Jeder Faden kann als ein Aspekt des Lebensweges eines Menschen verstanden werden, alle miteinander verflochten. Das Netz verbindet die Boote, vielleicht auch ein Bild für die weitläufig verwobene Kommunikation der heutigen Zeit. Beeindruckend sowie fragil, schon ein gezogener Faden könnte das Gebilde gefährden …