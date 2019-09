Hofer-Termine auch am Freitag krankheitsbedingt abgesagt

FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer, der aufgrund einer fiebrigen Erkrankung bereits am Donnerstag alle Termine abgesagt hatte, wird auch am Freitag eine Wahlkampf-Pause einlegen. Der designierte Parteiobmann wird sich einen weiteren Tag schonen, hieß es auf Anfrage der APA am Donnerstagnachmittag aus der Partei.

Hofer hatte bereits am Mittwochabend vor den ORF-“Duellen” hohes Fieber bekommen, die er aber trotzdem noch bestritt, bevor er sich eine Auszeit nahm. Sein Auftritt beim Bundesparteitag in Graz am Samstag, bei dem der Ex-Verkehrsminister von den Delegierten offiziell zum FPÖ-Obmann gewählt wird, ist laut Parteiangaben nicht gefährdet.

Am Freitag wäre unter anderem die Präsentation der zweiten FPÖ-Plakatwelle in Graz auf Hofers Terminkalender gestanden. Diese wird nun von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und dem steirischen FPÖ-Landesparteichef Mario Kunasek ohne Hofer vorgenommen, so ein Sprecher.

Der an seiner Ibiza-Affäre gescheiterte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache meldete sich im Vorfeld des Parteitages unterdessen via Facebook-Video zu Wort. “Leider” könne er in Graz “nicht bei Euch sein”, erklärte er. “Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Bundesparteitag und gelebte Gemeinschaft und Zusammenhalt. Denn das sind unsere Stärken, trotz aller Anfeindungen von außen und den massiven Verleumdungen und Schmutzkübelkampagnen in diesem Wahlkampf.” Auch bedankte er sich für die Unterstützung in den letzten 14 Jahren “als Mensch, Freund und Obmann”.